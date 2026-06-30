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Kulisy patologii Pępek z KO. Wstrząsający reportaż wPolsce24

  • Polityka
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Reportaż "Patologia Obywatelska" w Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24
Reportaż "Patologia Obywatelska" w Telewizji wPolsce24 / autor: Telewizja wPolsce24

Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został reportaż redaktora naczelnego portalu wPolityce.pl Łukasza Wróblewskiego. Materiał łączy w całość sieć patologii, jakie otaczają poseł KO Małgorzatę Pępek.

Poseł Małgorzata Pępek zasłynęła po ujawnieniu przez Kanał Zero, że dostała się na badania w szpitalu w Żywcu poza kolejnością. Zapisać miała ją związana z KO pracownica placówki. Jeszcze przed wybuchem afery szpital przeprowadził kontrolę, udowadniając nadużycie.

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Do tego momentu Pępek wspierała szpital, domagając się na przykład w Sejmie wsparcia dla placówki. Gdy sprawa się rypła, zaczęła wypisywać interpelacje poselskie, w których skarży się na złe zarządzanie szpitalem. Chce też, żeby dyrekcję prześwietliły służby i Najwyższa Izba Kontroli.

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Oprócz tego, po tym, jak Koalicja Obywatelska przejęła władzę, asystenci społeczni Małgorzaty Pępek zdobyli nowe posady w sektorze publicznym. Szczególnie zdumiewający jest przypadek 78-letniej emerytki, która weszła w skład rady nadzorczej spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa.

Pępek jest sejmową rekordzistką jeśli chodzi o asystentów społecznych. Według zestawienia opublikowanego na stronie Sejmu ma ona dwóch pracowników i aż 25 asystentów. To ogromna liczba na tle innych posłów.

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Reportaż wPolsce24 o Pępek

Telewizja wPolsce24 wyemitowała reportaż redaktora naczelnego portalu wPolityce.pl Łukasza Wróblewskiego o poseł KO, gdzie można dowiedzieć się kulis działania Pępek oraz patologii jaką wokół siebie wykreowała.

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xyz/wPolityce/Telewizja wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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