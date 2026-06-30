Kulisy patologii Pępek z KO. Wstrząsający reportaż wPolsce24

Na antenie Telewizji wPolsce24 wyemitowany został reportaż redaktora naczelnego portalu wPolityce.pl Łukasza Wróblewskiego. Materiał łączy w całość sieć patologii, jakie otaczają poseł KO Małgorzatę Pępek.
Poseł Małgorzata Pępek zasłynęła po ujawnieniu przez Kanał Zero, że dostała się na badania w szpitalu w Żywcu poza kolejnością. Zapisać miała ją związana z KO pracownica placówki. Jeszcze przed wybuchem afery szpital przeprowadził kontrolę, udowadniając nadużycie.
Do tego momentu Pępek wspierała szpital, domagając się na przykład w Sejmie wsparcia dla placówki. Gdy sprawa się rypła, zaczęła wypisywać interpelacje poselskie, w których skarży się na złe zarządzanie szpitalem. Chce też, żeby dyrekcję prześwietliły służby i Najwyższa Izba Kontroli.
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Oprócz tego, po tym, jak Koalicja Obywatelska przejęła władzę, asystenci społeczni Małgorzaty Pępek zdobyli nowe posady w sektorze publicznym. Szczególnie zdumiewający jest przypadek 78-letniej emerytki, która weszła w skład rady nadzorczej spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa.
Pępek jest sejmową rekordzistką jeśli chodzi o asystentów społecznych. Według zestawienia opublikowanego na stronie Sejmu ma ona dwóch pracowników i aż 25 asystentów. To ogromna liczba na tle innych posłów.
Reportaż wPolsce24 o Pępek
Telewizja wPolsce24 wyemitowała reportaż redaktora naczelnego portalu wPolityce.pl Łukasza Wróblewskiego o poseł KO, gdzie można dowiedzieć się kulis działania Pępek oraz patologii jaką wokół siebie wykreowała.
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xyz/wPolityce/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763867-kulisy-patologii-pepek-z-ko-wstrzasajacy-reportaz-wpolsce24
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