Pępek idzie w odstawkę? Spór w KO o jedynkę w okręgu bielskim

Czy to koniec politycznej kariery poseł Małgorzata Pępek z Koalicji Obywatelskiej? Okazuje się, że sprawa wepchnięcia się poza szpitalną kolejką może jeszcze bardziej osłabić jej pozycję w partii Donalda Tuska, gdzie zaczyna się ostry bój o miejsca na listach wyborczych. Kilka tygodni przed skandalem w Żywieckim szpitalu lokalne media podały, że Pępek nie będzie jedynką KO w nadchodzących wyborach 2027 r. z okręgu bielskiego, na co bardzo liczyła. „W kuluarach pojawiło się zupełnie inne nazwisko” - czytamy na stronach portalu Bielsko.Biala.pl. Wszystkim miał zadecydować szef lokalnych struktur KO i prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.
Chwieje się pozycja poseł Małgorzaty Pępek w Koalicji Obywatelskiej. Szefowa struktur KO Żywcu, poseł Małgorzata Pępek w 2025 r. miała ominąć kolejkę pacjentów i skorzystać przy tym z pomocy partyjnej koleżanki w szpitalu w Żywcu. Gdy dyrektor placówki uznała, że ta wizyta jest niezgodna z regulaminem, o czym poseł Pępek została powiadomiona.
To nie przysporzyło posłance popularności w partii, zwłaszcza, że w tym samym czasie Koalicja Obywatelska musi się ciągle tłumaczyć z grubej szpitalnej afery w warszawskim Szpitalu Południowym z udziałem byłego radnego KO młodego lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Okazuje się, że pozycja poseł Pępek w partii mocno osłabła, o czym donosiły lokalne media.
Tomczykiewicz ma już wiedzieć
Mimo, że wybory do Sejmu są dopiero za rok, to już teraz w Koalicji Obywatelskiej toczą się spory o miejsca na listach wyborczych. O wszystkim będzie decydował Donald Tusk, który - jak utrzymuje poseł Małgorzata Pępek - obiecał jej jedynkę w okręgu bielskim. Te deklaracje mogą być jednak skorygowane, bo posłanka nie ma dziś dobrej prasy, a w lokalnych strukturach miały zapaść już zakulisowe decyzje dotyczące pierwszego miejsca na tutejszej liście KO.
Naturalnym kandydatem byłby szef lokalnych struktur Jarosław Klimaszewski, ale jego kadencja prezydencka w Ratuszu skończy się wiosną 2029 roku, a rezygnować byłoby niezręcznie. (…) Tymczasem ambicję, by startować z pierwszego miejsca, ma Małgorzata Pępek. Poseł z Żywiecczyzny chwali się publicznie, że obiecał jej to sam Donald Tusk. Takie informacje nie tylko rozpowiada w Sejmie, ale również lokalnie - w sobotę wykonała nawet telefon do właściciela Wydawnictwa Prasa Beskidzka zapewniając, że wszystko ma w tym temacie ustalone z premierem i będzie liderem w okręgu bielskim
— czytamy na stronach Bielsko.Biala.pl.
Portal pisze, że decyzja bielskich struktur KO w sprawie kandydata, który otworzy listę do Sejmu w przyszłorocznych wyborach miała już zapaść.
Ujawniona została w trakcie kuluarowych rozmów, które odbywały się przy okazji wizyty ministra Jakuba Rutnickiego w Cygańskim Lesie. Tam usłyszeliśmy, że jedynką do Sejmu ma zostać… wiceprezydent Przemysław Kamiński. Klimaszewski swoją decyzję przekazał Tomczykiewiczowi
— czytamy, a Tomczykiewicz to w KO kluczowa postać jeśli chodzi o listy wyborcze.
Szef partii Donald Tusk powołał posła Tomczykiewicza do ścisłego grona dziesięciu polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy odpowiadają za przygotowanie struktur partii do przyszłorocznych wyborów.
Czy to oznacza, że poseł Małgorzata Pępek może już pożegnać się z marzeniem o jedynce na bielskich listach KO w przyszłorocznych wyborach do Sejmu? Choć odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero za kilkanaście miesięcy, to wiele wskazuje na to, że skandal w żywieckim szpitalu może teraz całkowicie pogrążyć poseł Pępek.
koal/ Bielsko.Biala.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763545-pepek-idzie-w-odstawke-spor-w-ko-o-jedynke-w-okregu-bielskim
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