Hit! Pępek zapomniała się rozłączyć. Sama się wsypała, dziennikarz wszystko słyszał

  • Polityka
  • opublikowano:
Telefon na stole/Małgorzata Pępek / autor: pixabay.com/screenshot Sejm.gov.pl
Telefon na stole/Małgorzata Pępek / autor: pixabay.com/screenshot Sejm.gov.pl

Cały czas pojawiają się nowe wątki związane z aferą z lekarzem-milionerem z KO Dawidem Kacprzykiem w warszawskim Szpitalu Południowym i istnieniem w tej publicznej placówce „salonikiem VIP” dla polityków KO i ich rodzin, a już ujawniona została nowa sytuacja kompromitująca KO - chodzi o posłankę KO Małgorzatę Pępek, która dzięki powiązaniom politycznym wepchnęła się w kolejkę na badanie w szpitalu w Żywcu. Posłanka KO w rozmowie z portalem Zero.pl… de facto sama się wsypała!

W artykule portalu Zero.pl opisującym całą sytuację, do której miało dojść w lutym 2025 roku - Małgorzata Pępek dzięki wsparciu osoby należącej do KO i pracującej też na oddziale położnictwa w szpitalu w Żywcu, oczekiwała zaledwie trzy tygodnie na badanie, na które inni pacjenci czekają ponad dwa lata - opisano też, jak zareagowała posłanka po tym, gdy dziennikarze pierwsze raz skontaktowali się z nią we wspomnianej sprawie. Otóż posłanka na swoje nieszczęście… zapomniała się rozłączyć i dziennikarz usłyszał to, czego zapewne według posłanki nie powinien.

Doradca” Pępek

Gdy pierwszy raz zadzwoniliśmy do Pępek, powiedziała, że oddzwoni. Nie rozłączyła się jednak i zanim my się rozłączyliśmy, zapytała jakiegoś mężczyznę o to, co ma powiedzieć. Ten doradził, żeby do niczego się nie przyznawała. W kolejnej rozmowie, gdy spytaliśmy o tożsamość mężczyzny, stwierdziła, że był to przypadkowy petent

— opisał tę sytuację portal Zero.pl.

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tkwl/Zero.pl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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