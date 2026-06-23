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TYLKO U NAS. Szpital w Żywcu z długami, a Pępek wepchnęła się tam bez kolejki. Czy poparła zwiększenie funduszy na badania?

  • Polityka
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Poseł KO Małgorzata Pępek. / autor: Wilamowskijerzy/CC BY-SA 4.0 Deed
Poseł KO Małgorzata Pępek. / autor: Wilamowskijerzy/CC BY-SA 4.0 Deed

Poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek to kolejny przykład arogancji władzy. Szefowa struktur KO w Żywcu wepchnęła się bez kolejki, by zrobić badania w tamtejszym szpitalu, który z nie może doprosić się 23 mln zł za nadwykoannia. „NFZ zapłacił im  za nie 109 zł. Polityka tego rządu doprowadza do upadłości placówki medyczne” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik Razem Mateusz Merta. Z kolei poseł Marcelina Zawisza pokazała w sieci, jak Pępek zagłosowała w ubiegłym roku ws. zwiększenia funduszy na służbę zdrowia.

Przypadek lekarza-milionera ze Szpitala Południowego to nie jedyny dowód na to, że politycy Koalicji Obywatelskiej traktują służbę zdrowia jak prywatny folwark. Kanał Zero ujawnił skandaliczną sytuację, która miała miejsce w ubiegłym roku w szpitalu w Żywcu.

Szefowa tamtejszych struktur KO poseł Małgorzata Pępek w 2025 r. miała ominąć kolejkę pacjentów czekających nawet dwa lata na badania i skorzystać z pomocy partyjnej koleżanki. Najgorsze jest jednak to, że rządzący ograniczyli dostęp do badań diagnostycznych „zwykłym” pacjentom, powołując się na rosnące zadłużenie służby zdrowia.

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Głosowanie prawdę ci powie

Poseł Marcelina Zawisza z Partii Razem opublikowała w sieci informacje o tym, jak poseł KO Małgorzata Pępek zagłosowała w Sejmie nad budżetem na 2026 r. A dokładnie nad poprawką, która zwiększała o 23 mld zł finansowanie służby zdrowia. Oczywiście była przeciwko tej poprawce.

A jak pani posłanka zagłosowała za poprawką, która zwiększyłaby dostęp do badań i zabiegów dla innych? To jest taki szczyt bezczelności. Tworzą niedofinansowany system, w którym ludzie muszą tkwić w długich kolejkach, a sami robią takie cyrki!

— zauważyła na X poseł Marcelina Zawisza z partii Razem.

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To był szpital w Żywcu! Zadłużony na 23 mln zł

To jednak nie zamyka nowego skandalu z poseł Pępek. Trzeba przypomnieć, że szpital, w którym wepchnęła się bez kolejki ma ogromne zadłużenie - 23 mln zł - i nie może się doprosić od NFZ pieniędzy za nadwykonania. Sprawa stała się głośna w całej Polsce.

Od lat szpital w Żywcu walczy o dofinansowanie. Mają dziś 24 mln niezapłaconych pieniędzy za nadwykonania, za zabiegi ratujące ludziom życie i zdrowie, a NFZ zapłacił im za nie 109 zł. Polityka tego rządu doprowadza do upadłości placówki medyczne, a posłanka KO Pępek leczy się w tym szpitalu poza kolejnością. To jest głęboko niemoralne

— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik Razem Mateusz Merta.

Poseł Pępek jest nie byle kim w Koalicji Obywatelskiej, to szefowa struktur partii w Żywcu i postać znana.

Tusk z Arłukowiczem na medialnym dyżurze powiedzą, że co prawda Pani Pępek jest w Sejmie ale jej akurat nie widzieli i nie znali. Sprawa do wyjaśnienia, ale nie ma barw partyjnych i trzeba debaty o systemie. Czarzasty powie nawet, że radykalnej debaty

— napisał na X Mateusz Merta i dołączył filmik obrazujący partyjne relacje poseł Pępek.

Sprawę skomentowała także Anna Wittenberg z Kanału Zero.

Sens afery z posłanką Pępek.

Politycy w Polsce tworzą niedofinansowany system, w którym ludzie muszą tkwić w długich kolejkach, a sami traktują dostęp do państwowego mienia jak benefity pracownicze

— skomentowała na X Anna Wittenberg z Kanału Zero.

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Robert Knap/X

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