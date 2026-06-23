Poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek to kolejny przykład arogancji władzy. Szefowa struktur KO w Żywcu wepchnęła się bez kolejki, by zrobić badania w tamtejszym szpitalu, który z nie może doprosić się 23 mln zł za nadwykoannia. „NFZ zapłacił im za nie 109 zł. Polityka tego rządu doprowadza do upadłości placówki medyczne” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik Razem Mateusz Merta. Z kolei poseł Marcelina Zawisza pokazała w sieci, jak Pępek zagłosowała w ubiegłym roku ws. zwiększenia funduszy na służbę zdrowia.
Przypadek lekarza-milionera ze Szpitala Południowego to nie jedyny dowód na to, że politycy Koalicji Obywatelskiej traktują służbę zdrowia jak prywatny folwark. Kanał Zero ujawnił skandaliczną sytuację, która miała miejsce w ubiegłym roku w szpitalu w Żywcu.
Szefowa tamtejszych struktur KO poseł Małgorzata Pępek w 2025 r. miała ominąć kolejkę pacjentów czekających nawet dwa lata na badania i skorzystać z pomocy partyjnej koleżanki. Najgorsze jest jednak to, że rządzący ograniczyli dostęp do badań diagnostycznych „zwykłym” pacjentom, powołując się na rosnące zadłużenie służby zdrowia.
Głosowanie prawdę ci powie
Poseł Marcelina Zawisza z Partii Razem opublikowała w sieci informacje o tym, jak poseł KO Małgorzata Pępek zagłosowała w Sejmie nad budżetem na 2026 r. A dokładnie nad poprawką, która zwiększała o 23 mld zł finansowanie służby zdrowia. Oczywiście była przeciwko tej poprawce.
A jak pani posłanka zagłosowała za poprawką, która zwiększyłaby dostęp do badań i zabiegów dla innych? To jest taki szczyt bezczelności. Tworzą niedofinansowany system, w którym ludzie muszą tkwić w długich kolejkach, a sami robią takie cyrki!
— zauważyła na X poseł Marcelina Zawisza z partii Razem.
To był szpital w Żywcu! Zadłużony na 23 mln zł
To jednak nie zamyka nowego skandalu z poseł Pępek. Trzeba przypomnieć, że szpital, w którym wepchnęła się bez kolejki ma ogromne zadłużenie - 23 mln zł - i nie może się doprosić od NFZ pieniędzy za nadwykonania. Sprawa stała się głośna w całej Polsce.
Od lat szpital w Żywcu walczy o dofinansowanie. Mają dziś 24 mln niezapłaconych pieniędzy za nadwykonania, za zabiegi ratujące ludziom życie i zdrowie, a NFZ zapłacił im za nie 109 zł. Polityka tego rządu doprowadza do upadłości placówki medyczne, a posłanka KO Pępek leczy się w tym szpitalu poza kolejnością. To jest głęboko niemoralne
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl rzecznik Razem Mateusz Merta.
Poseł Pępek jest nie byle kim w Koalicji Obywatelskiej, to szefowa struktur partii w Żywcu i postać znana.
Tusk z Arłukowiczem na medialnym dyżurze powiedzą, że co prawda Pani Pępek jest w Sejmie ale jej akurat nie widzieli i nie znali. Sprawa do wyjaśnienia, ale nie ma barw partyjnych i trzeba debaty o systemie. Czarzasty powie nawet, że radykalnej debaty
— napisał na X Mateusz Merta i dołączył filmik obrazujący partyjne relacje poseł Pępek.
Sprawę skomentowała także Anna Wittenberg z Kanału Zero.
Sens afery z posłanką Pępek.
Politycy w Polsce tworzą niedofinansowany system, w którym ludzie muszą tkwić w długich kolejkach, a sami traktują dostęp do państwowego mienia jak benefity pracownicze
— skomentowała na X Anna Wittenberg z Kanału Zero.
Robert Knap/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763307-poslanka-tuska-bez-kolejki-do-lekarza-w-tle-fundusze-na-badania
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.