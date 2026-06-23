„Nasz elektorat, nasz demokratyczny elektorat, absolutnie nie akceptuje tego typu zachowań. W elektoracie pisowskim jest jakieś przyzwolenie dla nadużywania władzy” - stwierdziła Joanna Mucha, poseł Polski 2050, na antenie TVP Info w likwidacji.
Mamy kolejną odsłonę serialu o „bardziej wymagającym elektoracie”. Tezę publicysty Piotra Beniuszysa podchwyciła poseł Joanna Mucha.
„Demokratyczny” i „wymagający” elektorat
W zaskakujący sposób Mucha skomentowała na antenie TVP Info w likwidacji sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
Jest kilka różnych obszarów. Na wszystkich tych poziomach to jest nieakceptowalne, bo to jest i kwestia tego, że ten salonik VIP i tego, że on się prawdopodobnie powoływał na wpływy, i kwestia tego, że wygrał w konkursie, w którym prawdopodobnie nie powinien był wygrać, dlatego że ma niewystarczające wykształcenie. I kwestia jego jego wynagrodzenia. I kwestia braku nadzoru ze strony szpitala i systemu. Wszystkie te elementy są absolutnie nieakceptowalne
— wyliczała.
Tylko to nie jest tak, że to jest jakiś wynalazek tej koalicji. Wie pan, że ja jestem bardzo często krytyczna w stosunku te do tej koalicji, ale to wszystko działo się też za naszych poprzedników. Różnica jest taka, że nasz elektorat, nasz demokratyczny elektorat, absolutnie nie akceptuje tego typu zachowań. W elektoracie pisowskim jest jakieś przyzwolenie dla nadużywania władzy. W naszym nie ma. Dlatego PiS dzisiaj traktuje to jak polityczne złoto i dlatego próbuje wycisnąć tę sytuację do granic możliwości
— stwierdziła polityk.
Ależ oczywiście! To zapewne dlatego „dowiadujemy się”, że główni „winowajcy” to młody lekarz, później także skonfliktowany z nim sygnalista, ale najgorsi są dziennikarze, którzy sprawę ujawnili.
X/TVP Info w likwidacji/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763277-prywatny-sor-politykow-ko-wyzszosciowy-ton-muchy
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