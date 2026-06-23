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KO wstydzi się Kacprzyka? Siemoniak: "Trzeba by siedzieć zamkniętym w piwnicy..."

  • Polityka
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Dawid Kacprzyk na konferencji prasowej / autor: Fratria
Dawid Kacprzyk na konferencji prasowej / autor: Fratria

We wszystkich partiach tak to się odbywa, że się wspiera działaczy, ufając, że lokalne struktury wskazały właściwie tego kandydata, więc ja bym nie przywiązywał większej wagi, a już w najmniejszym stopniu nie obciążał Bartosza Arłukowicza” - przekonywał Tomasz Siemoniak, odnosząc się do sprawy Dawida Kacprzyka. Jednocześnie w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim przyznał, że dziś politycy KO wolą raczej odcinać się od młodego lekarza.

Europoseł Bartosz Arłukowicz, choć wspierał Dawida Kacprzyka kilka lat temu w kampanii do Sejmu, dziś woli już nie przyznawać się do znajomości z „tym nieszczęsnym” - jak sam go określił - młodym lekarzem.

Co z tym Arłukowiczem?

Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, pytany był o tę sprawę w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet.

Tyle wiem, co z X-a w tej sprawie. To znaczy, że gdzieś tam w większej grupie Bartosz Arułkowicz rozdawał ulotki. Był tam też ten człowiek

— tłumaczył polityk.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że zdjęcia zostały opublikowane w mediach społecznościowych i pojawił się tam dopisek Arłukowicza z wyrazami poparcia dla Dawida Kacprzyka.

Mam setki zdjęć z różnych wyborów, wspierając naszych kandydatów i po prostu tak to wygląda. We wszystkich partiach tak to się odbywa, że się wspiera działaczy, ufając, że lokalne struktury wskazały właściwie tego kandydata, więc ja bym nie przywiązywał większej wagi, a już w najmniejszym stopniu nie obciążał Bartosza Arłukowicza jakąś odpowiedzialnością za tę osobę. Bo te zdjęcia są sprzed lat, gdzie on tam był na studiach i nikt nie wiedział, co się wydarzy kilka lat później

—przekonywał Siemoniak.

Trzeba by siedzieć zamkniętym w piwnicy”

Rymanowski zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie chyba wszyscy w KO odcinają się od byłego już radnego, ponieważ „nie jest dobrze się z nim pokazywać”.

Na pewno tak. Natomiast mówimy o zdarzeniach z przeszłości, więc tutaj trudno kogoś obwiniać o to, że kilka lat temu się sfotografował… No, trzeba by siedzieć zamkniętym w piwnicy, bo można potencjalnie uczestnika przyszłej afery za 5, 10 lat spotkać. Ta sprawa ma bardzo dużo, dużo wątków. Natomiast w ogóle bym do tego nie przywiązywał wagi, że ktoś jest na jakimś zdjęciu, że ktoś z kimś rozdawał ulotki

— podkreślił minister.

Ciekawe, bo jeszcze w czasie kampanii wyborczej koalicja 13 grudnia bardzo interesowała się tym, kogo zna prezydent Karol Nawrocki, z kim kilkanaście lat temu trenował boks lub spotkał się na meczu.

X/Radio Zet/Joanna Jaszczuk

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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