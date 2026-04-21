Szpital w Żywcu przekazał szokujące informacje! Okazuje się, że otrzymał on od Narodowego Funduszu Zdrowia propozycję wypłaty 109 złotych w ramach rozliczenia tzw. nadwykonań limitowanych, chociaż w istocie udzielił on pomocy medycznej ponad narzucone limity w wysokości… 24 129 955 złotych.
To nie jest pomyłka ani błąd w druku. Ani słaby żart. Za cały 2025 rok Szpital Żywiec otrzymał od NFZ propozycję wypłaty (na razie) 109 (stu dziewięciu) złotych w ramach rozliczenia tzw. nadwykonań limitowanych.
— poinformował szpital w Żywcu.
Z drugiej strony mamy kwotę 24 129 955 złotych (tak – ponad dwadzieścia cztery miliony). To jest realna wartość pomocy medycznej, której udzieliliśmy naszym pacjentom ponad narzucone limity, m.in. w zakresie kardiologii, ortopedii i rehabilitacji. To tysiące wykonanych zabiegów, operacji i badań diagnostycznych, za które szpital zapłacił z własnych środków, a za które państwo nie chce/nie może teraz zwrócić pieniędzy
— dodał.
Placówka medyczna przekazała, że w dniach 20-24 kwietnia weźmie udział w „Czarnym tygodniu - proteście w szpitalach powiatowych”.
„Uśmiechajcie się brygada, hej”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Bogdan Rzońca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Szpital Żywiec dostał rozliczenie za nadwykonania z NFZ: 109 złotych! Wartość nadwykonań to: 24,1 mln zł.
— zadrwił, przywołując słowa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z nieudanej prezydenckiej kampanii wyborczej.
Adrian Siwek/X/SzpitalZywiec
