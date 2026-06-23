„Wepchnęła się przed kolejkę”. Nowa afera z posłanką KO

  • Polityka
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Logo KO w Sejmie / autor: Fratria
Logo KO w Sejmie / autor: Fratria

Afera, która rozpętała się wokół Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, byłego już radnego KO w Ursynowie, to nie wszystko. Według najnowszego materiału Zero.pl jedna z posłanek KO miała w 2025 roku skorzystać z uprzywilejowanego dostępu do badań diagnostycznych w szpitalu w Żywcu, mimo że inni pacjenci oczekiwali w kolejce.

Czekała na badanie trzy tygodnie”

Jak czytamy, „dzięki pomocy osoby pracującej w szpitalu, również należącej do KO, polityk czekała na badanie trzy tygodnie”.

Osoby, które takich znajomości nie mają, muszą uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania w normalnym trybie to ponad dwa lata

— czytamy.

Najważniejsze tezy swojego tekstu przedstawił w serwisie X jego współautor Patryk Słowik.

1️⃣ Małgorzata Pępek to posłanka Koalicji Obywatelskiej z powiatu żywieckiego, przewodnicząca żywieckich struktur partii. W lutym 2025 r. w lokalnym szpitalu wykonano jej badanie poza kolejką.

2️⃣ Władze szpitala o tym nie wiedziały. Gdy się dowiedziały, poinformowały Pępek, że wepchnęła się przed kolejkę i że placówka nie jest w stanie jej badania rozliczyć z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3️⃣ Pępek do lutego 2025 r. apelowała o wsparcie rządowe dla szpitala w Żywcu. Od dnia otrzymania pisma napisała już trzy interpelacje poselskie, w których krytykuje władze szpitala.

4️⃣ Pępek mówi @portalzeropl, że płaci składki zdrowotne i ma prawo korzystać ze świadczeń medycznych. I że mocno żałuje, że nie poszła prywatnie, bo teraz nie miałaby nieprzyjemności

— napisał dziennikarz.

Zrobiła mi przysługę”

W jaki sposób posłance KO „udało się” skorzystać z tak uprzywilejowanego dostępu do badań diagnostycznych? W rozmowie z serwisem Małgorzata Pępek przekonywała, że została „zapisana przez osobę pracującą na oddziale położnictwa, będącą w strukturach Koalicji Obywatelskiej”.

Zrobiła mi przysługę, bo z powodu obowiązków zawodowych nie miałam czasu przyjść sama zarejestrować się w szpitalu

— przyznała parlamentarzystka, dodając, że po kilku tygodniach oczekiwania dostała informację, że zwolniło się miejsce.

Pani położna była potem wzywana przez dyrekcję szpitala do złożenia wyjaśnień – tylko dlatego, że jest członkinią partii

— uznała Pępek.

Jest również nieco zabawny fragment, w którym dziennikarze relacjonują, co się stało, gdy pierwszy raz zadzwonili do posłanki KO.

Powiedziała, że oddzwoni. Nie rozłączyła się jednak i zanim my się rozłączyliśmy, zapytała jakiegoś mężczyznę o to, co ma powiedzieć. Ten doradził, żeby do niczego się nie przyznawała. W kolejnej rozmowie, gdy spytaliśmy o tożsamość mężczyzny, stwierdziła, że był to przypadkowy petent

— czytamy.

Afera w Szpitalu Południowym

Przypomnijmy, że według wcześniejszych materiałów Zero.pl w Szpitalu Południowym miała funkcjonować „szybka ścieżka” dla polityków KO i ich rodzin w ramach „saloniku VIP”.

Sprawa wywołała polityczną burzę. W szpitalu prowadzone są kontrole, wszczęto już śledztwa, a były koordynator SOR-u i radny KO Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii oraz mandatu radnego.

Nowe ustalenia Zero.pl mogą jednak oznaczać, że lista przypadków uprzywilejowanego traktowania osób związanych z Koalicją Obywatelską jest dłuższa, niż dotychczas sądzono i dotyczy nie tylko Warszawy.

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olnk/zero.pl

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Zespół wPolityce.pl

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