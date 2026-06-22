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Śmiechu warte. Zwrot nieudany. Szpital zwrócił Kacprzykowi pół miliona złotych!

  • Polityka
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Szpital zwrócił Kacprzykowi pół miliona złotych / autor: AP/Leszek Szymański Pobierz hi-res 3208 x 2139 px | 2815.4 KB Pobierz mid-res
Szpital zwrócił Kacprzykowi pół miliona złotych / autor: AP/Leszek Szymański Pobierz hi-res 3208 x 2139 px | 2815.4 KB Pobierz mid-res

Obserwujemy dalszą hucpę wokół pieniędzy, które niesłusznie „pobrał” w Warszawskim Szpitalu Południowym aferzysta wyrzucony już z Koalicji Obywatelskiej, lekarz Dawid Kacprzyk. Okazało się, że chociaż oddał część funduszy, to te i tak już do niego wróciły.

Wszczęte zostały dwa śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

— poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba podczas konferencji prasowej.

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Zwrot środków

Środowiska związane z obozem rządzącym cały czas próbują bagatelizować aferę Koalicji Obywatelskiej. Jednym z ich ulubionych argumentów stało się to, że lekarz - radny KO Dawid Kacprzyk zwrócił pół miliona złotych szpitalowi. Nie wiadomo, dlaczego akurat taką kwotę i co więcej okazało się, że zrobił to nieskutecznie.

Prokurator Skiba poinformował, że przelane przez lekarza pół miliona złotych zostało zwrócone przez szpital.

Te pieniądze z fakturami korygującymi zostały przelane na rachunek szpitala, ale zostały przez księgowość szpitala osobie wpłacającej zwrócone z uwagi na fakt, że nie było tzw. kauzy fiskalnej i nie można było prawidłowo dokonać zaliczenia tych środków na rachunku szpitala

— opowiadał.

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Afera KO

Postępowania prokuratury zostały wszczęte po publikacji portalu Zero.pl, który opisał sprawę lekarza Dawida Kacprzyka – jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

as/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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