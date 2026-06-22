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Afera w Szpitalu Południowym? Nieprawdopodobne stwierdzenie Wołoszańskiego

  • Polityka
  • opublikowano:
Bogusław Wołoszański / autor: Fratria
Bogusław Wołoszański / autor: Fratria

Poseł KO Bogusław Wołoszański w rozmowie z dziennikarzem Telewizji wPolsce24 przyznał, że wysokie zarobki młodego lekarza budzą emocje, ale – w jego opinii – wykorzystywanie tej sprawy w politycznej narracji to „robienie z igły widły”.

Najważniejsze jest to, że jest to tak wykorzystywane w propagandzie, że robione są klasyczne z igły widły

— wskazał Bogusław Wołoszański.

To jest z igły widły? Milion 600 tys. zł zarobionych w jeden rok przez lekarza bez doświadczenia. To ja się pana pytam, czy pana to naprawdę nie bulwersuje?

— zapytał dziennikarz Telewizji wPolsce24.

Bulwersuje, ale żeby zrobić z tego taką wielką hecę, niszczyć młodego człowieka, popełnił błąd. Kto by nie popełnił błędu na jego miejscu?

— odpowiedział poseł KO.

Doniesienia ws. lekarza-milionera

Przypomnijmy, według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.

W ubiegłym tygodniu Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; lekarz zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy.

W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. W piątek prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o odwołaniu rady nadzorczej Szpitala Południowego, a dzień wcześniej odwołany został zarząd placówki. Prokurator generalny zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także PIP.

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Telewizja wPolsce24/tt

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