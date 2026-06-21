Zatrważające opinie pacjentów o Szpitalu Południowym! „Granda”

Europoseł PiS i były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik pokazał, jak leczeni są zwykli pacjenci na SOR-ze w Szpitalu Południowym, który ma nie najlepsze opinie na platformie Google. „Dla działaczy partyjnych Tuska – salonik VIP i ekspresowe badania, ale dla Polaków – kolejki, odwoływane wizyty i brak pomocy” – podkreślił polityk.
Chaos, wielogodzinne kolejki i poczucie całkowitej bezradności — tak pacjenci opisują swoje doświadczenia ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Południowego, gdzie - według relacji opiniujących placówkę - nawet osoby w podeszłym wieku z ranami czy silnym bólem potrafią czekać od kilku do kilkunastu godzin bez pomocy.
10 godzin czekania z rwą kulszową, lekarze nawet kroplówki nie zaproponowali, ogólnie lekarze olewają
— napisał pan Paweł.
„Absolutny żart, nie szpital”
Absolutny żart, nie szpital. Po 7 godzinach czekania postanowili poinformować, że w zasadzie to nie powinnam tam być i musiałabym czekać kolejne kilkanaście na jakąkolwiek pomoc
— wskazała pani Zuzanna.
Kobieta 82 lata - 10 godzin czekania, a w recepcji informacja, że czas oczekiwania to 3 dni. Piękny szpital, ale brak kogokolwiek, kto pomoże. Pieniądze na szpital były, ale to wszystko
— oceniła kolejna osoba z wystawiających Szpitalowi Południowemu oceny w Google.
Najgorszy szpital, jaki może być, kolega przyjechał z ranami na głowie, leciała mu krew, był cały poobijany i od 2 do 12 nikt się nim nie zajął, a panienki z recepcji non stop go zbywały i kłamały, że ortopeda idzie i czekał tak z 3 godziny. Jeżeli się coś wam dzieje, to jedźcie już do innego szpitala lub sami musicie, bo tu się doczekać to tragedia
— podkreślił pan Filip.
„Wręcz beznadziejny SOR”
Tragiczny, wręcz beznadziejny SOR. Czekanie 6h, z czego 4h na to, aby lekarz omówił z pacjentem wyniki badań, a recepcja nie wie, czy jest odpowiedni lekarz. Przez ten cały czas dalej te same osoby w kolejce. Omijać SOR szerokim łukiem
— zaznaczył pan Bartłomiej.
Pojechałem na SOR i czekałem 7h na wizytę, gdzie np. w szpitalu wu med na Żwirki i Wigury zajęło to 2h. Szkoda czasu tu przyjeżdżać, nic nie załatwisz, albo stracisz cały dzień, bo na wyniki badań czeka się w 2-letnim szpitalu 3h to jest żart
— wskazał pan Piotr.
Po oczekiwaniu ponad rok na USG tarczycy wizytę odwołano. Kiedy będzie, nie wiadomo, teraz czekam ponad godzinę na połączenie z rejestracją, od pół godziny mam nr 5. Granda
— oceniła pani Jolanta.
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X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763160-zatrwazajace-opinie-pacjentow-o-szpitalu-poludniowym-granda
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