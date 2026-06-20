Afera związana z Warszawskim Szpitalem Południowym staje się coraz większym problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Zdaniem uczestników programu „Kalejdoskop Wydarzeń” w Polsat News sprawa ma potencjał, by ciągnąć się przez wiele miesięcy i poważnie obciążać partię Donalda Tuska. Jan Wróbel ocenił wprost, że od kryzysu „nie da się uciec”, a Dorota Gawryluk zwróciła uwagę na błędy popełnione przy zarządzaniu całą sytuacją.
Kryzys, który może długo ciążyć KO
W programie „Kalejdoskop Wydarzeń” na antenie Polsat News Dorota Gawryluk i Jan Wróbel komentowali aferę dotyczącą Warszawskiego Szpitala Południowego.
Sprawa dotyczy zarzutów związanych z przyjmowaniem polityków Koalicji Obywatelskiej oraz osób z nimi związanych poza kolejnością. W centrum zainteresowania znalazł się były działacz KO Dawid Kacprzyk. Z jego oświadczenia majątkowego wynikało, że w 2025 roku osiągnął blisko 1,6 mln zł przychodu z działalności medycznej.
Przydarzyła się Koalicji Obywatelskiej afera, która jest jedną z najgorszych, która może się przykleić do partii, a mianowicie jest ona rozwojowa
— oceniła Gawryluk.
Według dziennikarki problemem nie jest wyłącznie sama sprawa, ale również sposób reagowania na nią przez obóz rządzący.
Od samego początku (KO) nie zarządza dobrze tym kryzysem. Premier generalnie zaczął do tego, że winny jest system
— zwróciła uwagę prowadząca.
Premier zapomniał dodać, że winny jest system polityczny, który zresztą sam stworzył
— dodała.
„Od tej afery nie da się uciec”
Jeszcze ostrzej sytuację ocenił Jan Wróbel. Jego zdaniem kierownictwo KO nie ma już realnych możliwości zamknięcia tematu i musi liczyć na pojawienie się innych wydarzeń, które odciągną uwagę opinii publicznej.
Dziennikarz nie pozostawił też wątpliwości, co do swojej oceny politycznych skutków afery.
Moim zdaniem to jest pozamiatane. Trzeba z tym żyć. Od tej afery nie da się uciec
— dodał Wróbel.
Czy Kierwiński powinien ponieść polityczne konsekwencje?
W programie pojawił się również temat Marcina Kierwińskiego, szefa warszawskich struktur KO. Premier Donald Tusk nie przewiduje obecnie jego dymisji, jednak kwestia odpowiedzialności politycznej została szeroko omówiona.
Ja nie jestem wielkim fanem dymisji, bo uważam, że ludzie uczą się na błędach - powiedział Jan Wróbel.
Dorota Gawryluk zwróciła jednak uwagę na szczególną pozycję Kierwińskiego w otoczeniu premiera.
Marcin Kierwiński jest najbliższą prawą ręką premiera Donalda Tuska i trudno uciec od odpowiedzialności za ludzi, których masz wokół siebie
— oceniła.
Wróbel podkreślił z kolei znaczenie polityka dla funkcjonowania całego obozu władzy.
Kierwiński jest niesłychanie ważną postacią dla Donalda Tuska. Zapewnia to, co kiedyś w dawnych latach zapewniał mu Grzegorz Schetyna. Jakieś takie panowanie nad tą częścią partii, nad którą Tusk nie chce panować, bo nie ma na to czasu. To jest dla niego coś bardzo ważnego
— stwierdził.
Jesienią będzie nowe otwarcie
— dodał.
Zdaniem Wróbla strategią rządzących będzie przeczekanie najtrudniejszego okresu i próba odbudowy wizerunku po wakacjach.
Podsumowując sprawę Warszawskiego Szpitala Południowego dziennikarz ocenił, że po stronie rządu będzie „próba przeczekania”, a „jesienią będzie nowe otwarcie”.
Czytaj także
cs/Polsat News/Interia
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763128-gawryluk-i-wrobel-bezlitosni-dla-ko-to-jest-pozamiatane
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.