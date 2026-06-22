Słowik deklaruje pomoc radnym. Stanowski: "Będziesz siedział"

Dziennikarz Patryk Słowik zadeklarował swoją gotowość do pomocy radnym w sprawie Szpitala Południowego. Twórca kanału Zero Krzysztof Stanowski skomentował to w swoim stylu! „Do tego czasu to ty będziesz siedział” - zażartował.
Nie milkną echa ujawnienia gigantycznych zarobków lekarza‑radnego Dawida Kacprzyka i VIP‑serwisu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Jak przekazał dziennikarz kanału Zero Patryk Słowik, 25 czerwca 2026 r. odbędzie się sesja Rady m. st. Warszawy dotycząca Szpitala Południowego.
Zaproponowałem przewodniczącej rady Pani Ewie Malinowskiej-Grupińskiej pomoc w wyjaśnieniu części wątków tej sprawy
— napisał Słowik.
Na jego wpis zareagował Krzysztof Stanowski, twórca Kanału Zero.
Do tego czasu to ty będziesz siedział
— zażartował Stanowski.
Sprawa lekarza-milionera
Przypomnijmy, według doniesień portalu Zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radnym KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki.
W ubiegłym tygodniu Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; lekarz zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy.
W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Audytem objęto także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach. W piątek prezydent Rafał Trzaskowski poinformował o odwołaniu rady nadzorczej Szpitala Południowego, a dzień wcześniej odwołany został zarząd placówki. Prokurator generalny zapowiedział, że prokuratura zbada, czy Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w szpitalu. Oprócz miejskich urzędników, prokuratorów i urzędników NFZ, placówkę prześwietli także PIP.
X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763254-slowik-deklaruje-pomoc-radnym-stanowski-bedziesz-siedzial
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