Będą dwa śledztwa po aferze w Warszawskim Szpitalu Południowym i działalności lekarza-milionera z KO. Poprowadzi je Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Co wiemy o szczegółach?
2 postępowania
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał na konferencji prasowej, że wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa - 1 napłynęło od Szpitala Południowego, 3 złożyli posłowie.
Zawiadomienie Warszawskiego Szpitala Południowego dotyczyło szczegółowych zastrzeżeń co do pracy jednego z lekarzy, podparte dokumentacją dot. jego zatrudnienia i rozliczeń dokonywanych przez tego lekarza na przełomie ostatnich kilkunastu miesięcy, chodzi o okres stycznia 2025 do czerwca 2026
— mówił rzecznik.
Lekarz-milioner
Jak poinformował, warszawska prokuratura przeprowadziła dwa postępowania sprawdzające. Będą prowadzone dwa odrębne postępowania.
W dniu dzisiejszym zostały wszczęte dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 tys. 558 zł i 70 gr na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z przedstawieniem nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza. Czyn taki zakwalifikowany (…) zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Mówimy tutaj o znacznej wartości mienia
— kontynuował prok. Skiba.
Praca SOR
Drugie postępowanie ma znacznie szerszy zakres, dotyczy ono niegospodarności, której mieliby się dopuścić przedstawiciele odpowiedzialni za funkcjonowanie Warszawskiego Szpitala Południowego w związku z nieprawidłowościami i brakiem nadzoru nad pracą m.in. SOR tego szpitala w zakresie, po pierwsze naruszenia zasad triaż przy klasyfikacji pacjentów, w drugiej kolejności w zakresie zawierania umów, weryfikacji składanych faktur i doprowadzenia do wypłacania pieniędzy w zawyżonej wartości
— mówił dalej. Śledztwo będzie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, będą miały także dwóch referentów, którzy będą działali zespołowo.
Tło sprawy
Przypomnijmy, sprawa dotyczy lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, byłego już koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym, a także byłego radnego KO warszawskiej dzielnicy Ursus, który miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Dawid Kacprzyk tydzień temu zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus; zwrócił też szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy - pół miliona złotych.
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olnk/wPolityce.pl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763276-dwa-sledztwa-po-aferze-z-lekarzem-milionerem
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