Nowa afera z Pępek? Prokuratura sprawdza oszustwa w biurze

Pod nadzorem prokuratury w Bielsku-Białej badana jest sprawa zatrudniania na czarno w biurze poselskim Małgorzaty Pępek. Jest tam także wątek niepłacenia umówionych pensji. Prokuratura zapowiada, że lada dzień zapadnie decyzja dotycząca dalszych losów postępowania. Czy będzie wniosek o pozbawienie parlamentarzystki KO immunitetu? W poniedziałek w telewizji wPolsce24 reportaż o Małgorzacie Pępek. Start o godz. 20.05.
Rzecz dotyczy dwóch kobiet z Żywca, gdzie mieści się główne biuro poselskie Małgorzaty Pępek. Jedna z nich miała pracować u Pępek na 1/8 etatu. Została zaangażowana w kampanię przed wyborami samorządowymi w 2024 roku. Według relacji kobiety, sporządzała m.in. listy kandydatów i inne dokumenty, pomagała kandydatom w codziennych działaniach kampanijnych a także obsługiwała media społecznościowe w porozumieniu z biurem regionu Koalicji Obywatelskiej (wówczas: Platformy Obywatelskiej). Nie dostała za to ani grosza.
Helenko, rozkręć to biuro
Inna kobieta, emerytka, miała umówić się z Małgorzatą Pępek na pracę na pół etatu w biurze w Bielsku Białej. Nigdy nie dostała jednak umowy.
Helenko, rozkręć to biuro, tu ma się dziać, tu ma huczeć, bo dziś to biuro jest martwe — miała usłyszeć od posłanki pani Helena, która opowiedziała o tym portalowi beskidzka24.pl.
Tusk nie zareagował, zawiadomienie do prokuratury
Oburzone brakiem wypłaty za pracę kobiety poinformowały o sprawie władze Koalicji Obywatelskiej a także samego premiera Donalda Tuska. Nie przyniosło to efektu, którego się spodziewały. Jedna z poszkodowanych zawiadomiła w końcu prokuraturę.
Źłośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika
Wszczęto postępowanie dotyczące czynów opisanych w art. 218 par. 1 i 219 par. 1 kodeksu karnego.
Pierwszy z nich penalizuje złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika. Chodzi m.in. o uporczywe niewypłacanie wynagrodzenia, niewydawanie świadectwa pracy, naruszanie prawa do urlopu czy innych uprawnień pracowniczych. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
Art. 219 § 1 k.k. dotyczy naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych, polegającego na niezgłoszeniu wymaganych danych albo zgłoszeniu danych nieprawdziwych, jeśli mają one wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokość (np. zgłoszenie do ZUS). Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.
Postępowanie w toku, decyzja na dniach
Postępowanie pozostaje w toku i znajduje się w fazie in rem (w sprawie). Dochodzenie zostało wszczęte 2 czerwca 2025 r.
— poinformowała nas Małgorzata Moś-Brachowska z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
W toku postępowania zostali przesłuchani liczni świadkowie, w tym również Małgorzata Pępek oraz przeprowadzono inne dowody, w tym poddano oględzinom akta postępowań przed sądem pracy inicjowanych przeciwko Małgorzacie Pępek, których przedmiot pozostaje w związku z prowadzonym dochodzeniem
— dodała prokurator Moś-Brachowska.
Czy posłanka Małgorzata Pępek stanie przed sądem za nadużycia w biurze poselskim?
Na obecnym etapie postępowania nie jest planowane wystąpienie z wnioskiem o uchylenie immunitetu Małgorzacie Pępek
— informuje Małgorzata Moś-Brachowska, dodając, że „decyzja o dalszym toku postępowania zostanie podjęta jeszcze w czerwcu 2026 r.”.
Posłanka Pępek nie ma sobie nic do zarzucenia
Małgorzata Pępek nie ma sobie nic do zarzucenia w sprawie zgłoszonej przez pracownice biura. Uważa, że wywiązała się ze wszystkich zobowiązań a za pracę w kampanii powinien płacić komitet wyborczy.
Na badania bez kolejki
Poseł Małgorzata Pępek zasłynęła po ujawnieniu przez Kanał Zero, że dostała się na badania w szpitalu w Żywcu poza kolejnością. Zapisać miała ją związana z KO pracownica lecznicy. Jeszcze przed wybuchem afery szpital przeprowadził kontrolę, udowadniając nadużycie.
Do tego momentu Pępek wspierała szpital, domagając się na przykład w Sejmie wsparcia dla placówki. Gdy sprawa się rypła, zaczęła wypisywać interpelacje poselskie, w których skarży się na złe zarządzanie szpitalem. Chce też, żeby dyrekcję prześwietliły służby i Najwyższa Izba Kontroli.
W poniedziałek o godz. 20.05 telewizja wPolsce24 wyemituje reportaż o Małgorzacie Pępek. W filmie „Patologia Obywatelska” poruszony zostanie także wątek opisany w tym tekście.
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łw/beskidzka24.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763758-nowa-afera-z-pepek-prokuratura-sprawdza-oszustwa-w-biurze
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