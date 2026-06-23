Na skandal z poseł KO Małgorzatą Pępek jej polityczny kolega mecenas Roman Giertych zareagował w typowym dla siebie stylu. „Powtarzam: Trzaskowski i Tusk do dymisji! Posłowie KO chorują i się leczą, a miało być inaczej” - próbował „ironizować”, najwyraźniej nie zauważając, że nikt nie ma pretensji do posłanki o to, że zgłosiła się na zabieg, którego potrzebowała, ale o to, w jaki sposób to zrobiła.
Poseł KO Małgorzata Pępek denerwuje się pytaniami od dziennikarzy i oczekuje, że ktoś będzie jej dziękował za to, że stawiła się bez kolejki na zabieg (jak przekonywała na żywo w rozmowie z Telewizją wPolsce24, skorzystała z niego, bo zwolniło się miejsce). Mecenas Roman Giertych w zaskakujący sposób broni natomiast koleżanki z poselskich ław Koalicji Obywatelskiej.
Giertych „dowcipkuje”
Powtarzam: Trzaskowski i Tusk do dymisji! Posłowie KO chorują i się leczą, a miało być inaczej. Skandal! W Żywcu wielcy śledczy wykryli, że chora posłanka telefonicznie wpisała się do kolejki, a nie powinna tego zrobić bez decyzji lekarza. Rząd do dymisji! Rozwiązać parlament!
— napisał na portalu X adwokat i poseł KO, który niedawno stracił kilku „fanów” na tej platformie.
Niesamowicie „zabawne” i „błyskotliwe”, zważywszy na fakt, że nikt nie ma pretensji do posłanki o to, że zachorowała i skorzystała z zabiegu, ale o to, w jaki sposób to zrobiła. I wydaje się, że mecenas Giertych doskonale o tym wie.
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Żart spodoba się wyborcom KO?
Wpis skomentowali „ulubieni” dziennikarze Romana Giertycha.
Wpisy Romana Giertycha są bardzo cenne. Wiceprzewodniczący klubu KO wprost wskazuje, że nie ma nic złego w tym, że posłanka KO (dzięki znajomości z pracującą w szpitalu osobą należącą do KO) wykonała badanie w trzy tygodnie, na które Polacy bez znajomości muszą czekać dwa lata. A gdy szpital to wykrył i upomniał posłankę, ta zaczęła się mścić
— napisał Patryk Słowik.
Myślę, że wyborcy KO, którzy czekają w kolejce do lekarza już rok i 11 miesięcy i mają przed sobą jeszcze miesiąc czekania, docenią ten wspaniały żart
— skomentował Paweł Figurski.
Zdecydowanie zabawniejszy mecenas Giertych był wtedy, gdy snuł dziwne teorie na temat ubiegłorocznych wyborów prezydenckich niż wtedy, gdy drwi z faktu, że jego partyjni koledzy tak ochoczo korzystają z przywilejów wynikających z mandatu poselskiego i znajomości w świecie polityki.
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763331-co-za-tupet-giertych-kpi-z-zarzutow-wobec-pepek-skandal
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