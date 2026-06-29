Poseł Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek jest już postacią bardzo znaną. O jej wepchnięciu się na badania do żywieckiego szpitala z pominięciem kolejki dowiedziała się cała Polska - pomóc miała koleżanka. Teraz okazuje się, że bielska prokuratura bada sprawę zatrudnień na czarno w jej biurze poselskim. Starosta Żywiecki Adrian Midor w rozmowie z portalem wPolityce.pl wyjaśnia, dlaczego poseł Pępek z takim zacietrzewieniem atakuje kierownictwo szpitala powiatowego w Żywcu i dlaczego nowoczesna placówka ma dziś kontrakt z NFZ „pamiętający” czasy Habsburgów. „W mojej ocenie to jest typowy odwet, bo coś się pojawiło na jej temat w mediach i nagle teraz trzeba pokazać, że za tym wszystkim stoi PiS” - ocenia starosta Adrian Midor.
W poniedziałek w telewizji wPolsce24 reportaż o Małgorzacie Pępek. Start o godz. 20.05.
Portal wPolityce.pl: Dlaczego poseł Małgorzata Pępek z KO nie lubi teraz szpitala powiatowego w Żywcu? To jakiś uraz w związku ujawnieniem przez media, że zrobiła tam badania, omijając długą kolejkę pacjentów?
Adrian Midor: Od chwili opublikowania przez media informacji dotyczącej pani poseł Małgorzaty Pępek i szpitala w Żywcu, wszystkie jej późniejsze wypowiedzi – nawet już pierwszego dnia – były bardzo emocjonalne. Próbowała się jakoś bronić, ale potem przeszła do bezpardonowego ataku, szukania winnych, urządziła swoiste polowanie na czarownice. A kto jest zawsze winny według pani poseł? Oczywiście ci źli i okrutni „pisowcy”, stojący za wszelkim złem tego świata. Panie redaktorze, jak ktoś nie ma argumentów, to zawsze atakuje na oślep.
Dyrekcja szpitala stwierdziła, że złamano procedury i regulamin. Czy kierownictwo placówki mogła postąpić inaczej w chwili kiedy sprawa wyszła na jaw?
Szpital podszedł do tej sprawy tak, jak mógł podejść i jak podejść powinien. Ta reakcja także została opisana w mediach. Badanie pani poseł Pępek miało miejsce w lutym 2025 r. i po sprawdzeniu dokumentacji, dyrektor szpitala wystosowała pismo do pani poseł, że dostała się na badanie poza kolejką, dlatego nie będzie ono rozliczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nigdzie tam nie było napisane - choć tak podawały media - że pani poseł Pępek ma zwrócić jakieś środki. To właściwie było takie pouczenie, żeby tak dalej nie postępowała.
Nie dziwi pana to, że poseł Ziemi Żywieckiej Małgorzata Pępek twierdzi, że o kolejce nie wiedziała?
Rzeczywiście pani poseł zaczęła się tłumaczyć, że nie wiedziała, że są aż tak duże kolejki, ale to jest nieprawda. Bardzo dobrze o nich wiedziała, ponieważ od kilku dobrych lat cały czas akcentujemy, że szpital nie dostaje pieniędzy za nadwykonania świadczeń medycznych od NFZ. To rodzi poważne problemy i wydłuża kolejki.
Dlaczego poseł Pępek z KO cały czas krytykuje szpital?
Pani poseł nie widzi problemów w funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej, funkcjonowaniu NFZ, tylko krytykuje szpital. Tymczasem żaden szpital w województwie śląskim nie jest tak źle traktowany, jak nasz szpital w Żywcu, a nasze plany finansowe są niedoszacowane.
Jaka jest tego przyczyna?
Wcześniej mieliśmy w Żywcu bardzo stary szpital na ul. Sienkiewicza. Z danych, które ciągle posiadamy, jasno wynika, że chociaż kadra medyczna była na wysokim poziomie, to ten stary budynek szpitala był w opłakanym stanie. Tak naprawdę stary szpital był rozproszony w kilku budynkach, a niektóre z nich powstały jeszcze za czasów Galicji, kiedy w Żywcu przebywała rodzina Habsburgów. Ten stary szpital był zwyczajnie niedostosowany do nowoczesnych wymogów leczenia, w ogóle nie spełniał norm, ale otrzymywaliśmy co roku prolongatę na użytkowanie budynku, by móc jeszcze tam udzielać mieszkańcom pomocy. W tej sytuacji mieszkańcy powiatu żywieckiego w prawie 60 proc. poszukiwali pomocy medycznej poza powiatem, np. w Bielsku-Białej, Suchej Beskidzkiej, czy też w powiecie cieszyńskim. Wtedy ten stary szpital w Żywcu miał rzeczywiście mocno okrojony kontrakt, po prostu dopasowany do skali udzielanych świadczeń medycznych. Sytuacja pacjentów zmieniła się diametralnie, kiedy jako powiat postaraliśmy się o wybudowanie nowego szpitala dla powiatu żywieckiego, tym się przede wszystkim zajmował mój poprzednik, obecny senator Andrzej Kalata.
Co się zmieniło?
Nowy szpital powstał na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Spółka prywatna w ramach tego partnerstwa postanowiła zainwestować w budowę nowego szpitala i wzięła kredyt z BGK. Powiat cały czas wspierał ten projekt. Dziś mamy nowoczesne warunki leczenia i muszę powiedzieć, że chyba nie ma takiego drugiego w okolicy, czy w Polsce, a może nawet e Europie Środkowej. Wystarczy popatrzeć na zdjęcia, które znajdują się w internecie. Powstały nowe oddziały, np. kardiologia, dzięki której pacjenci nie wędrują po Polsce, szukając pomocy. Teraz szpital przygotowuje się do tego, żeby uruchomić oddział neurologii z pododdziałem udarowym.
Czy to konieczne? A może jedynie ambicjonalne, jakaś lokalna gigantomania?
W naszym powicie olbrzymi odsetek ludzi z chorobami krążenia. Ten odsetek jest znacznie wyższy na Żywiecczyźnie niż średnia w całym województwie śląskim. Jednym słowem, mamy bardzo dużo osób, które m. in. doznają udaru mózgu, a mimo to, do tej pory nie mamy oddziału neurologicznego. Wspólnymi siłami, na zasadzie partnerstwa publicznego-prywatnego szukamy środków zewnętrznych, by taki odział uruchomić. Teraz pojawiły się środki w wysokości 20 milionów zł na dostosowanie trzeciego piętra szpitala Żywiec, bo ciągle nie jest ono jeszcze zaadaptowane. Mamy zatem całe trzecie piętro dla pacjentów z poważnymi chorobami, m. in. chorobami neurologicznymi. Rozwijają się także kolejne oddziały.
Rozumiem, że w tej sytuacji liczba pacjentów się zwiększyła. Czy NFZ docenił te starania?
Od 2020 roku, kiedy miało miejsce przejęcie starego szpitala, ciągle funkcjonuje stary niedoszacowany kontrakt z NFZ. To prawda, że zwiększenie kontraktu następuje, ale jest ono zbyt wolne i zupełnie nieporównywalne do rzeczywistych potrzeb leczenia w naszym regionie. Tymczasem ludzie, widząc w 2020 roku, że pojawiły się znacznie lepsze warunki leczenia, zaczęli wracać do szpitala powiatowego w Żywcu. Z analiz statystycznych, które posiada szpital, ewidentnie wynika, że mieszkańcy powiatu żywieckiego wrócili do tego szpitala. Dodatkowo pojawiła się także nowa grupa pacjentów, tj. odsetek rzędu ok. 15 proc. osób spoza powiatu żywieckiego. To głównie turyści, którzy korzystają w nim ze świadczeń medycznych. Zaczęły się robić kolejki, bo szpital mając stary kontrakt, nie jest w stanie szybko przyjąć wszystkich. Terminy się więc wydłużyły i są dość odległe. Trudno się dziwić, że w tej sytuacji szpital ma dużą liczbę nadwykonań, bo nie odmawiał pacjentom i przyjmował ludzi, ratował każde życie ludzkie.
Chce pan powiedzieć, że nowoczesny szpital w Żywcu ciągle ma kontrakt z NFZ, który „pamięta” czasy Habsburgów?
Ten stary kontrakt jest bardzo niedoszacowany. Jego wysokość była wprawdzie podnoszona, ale niestety o kwoty całkowicie nie dopowiadające potrzebom szpital. Cały czas apelujemy i próbujemy rozmawiać z NFZ. Zgłaszaliśmy sprawę wielokrotnie do wojewódzkiego oddziału funduszu. Obyło się szereg spotkań, w których uczestniczyłem, jako strona publiczna tego partnerstwa. Uczestniczyli także przedstawiciele szpitala i uczestniczył poprzedni starosta żywiecki, obecny senator Andrzej Kalata z PiS. Pokazywaliśmy, że wystarczy podnieść kontakt dla szpitala na ok. 30 milionów złotych rocznie i problemy szpitala w Żywcu się skończą, nie byłoby wysokiej liczby nadwykonań, choć jakieś drobne kwoty i tak by się tu pewnie pojawiały, ale na pewno nie w takiej skali, jak dziś.
NFZ zaproponował szpitalowi powiatowemu w Żywcu 109 zł za ubiegłoroczne nadwykonania, podczas kiedy te koszty wyniosły 24 mln zł. Burzy to krew w panu?
Krótko mówiąc, ten kontrakt jest cały czas niedoszacowany i staramy się przekonać NFZ, że trzeba to zmienić. Próbowaliśmy także rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia, pisaliśmy do pani minister i prosiliśmy o spotkanie. Niestety nikt nas nie przyjął w resorcie zdrowia, jako przedstawicieli władz powiatu. Oni kompletnie nie widzą tu problemu. Poza tym przypomnę, że NFZ do dzisiaj nie wypłacił ponad 70 mln zł za nadwykonania ostatnich 2 lat.
Poseł Pępek jest posłem z Żywiecczyzny, włączyła się w te starania?
Pani poseł Małgorzata Pępek doskonale wiedziała, jak wygląda kwestia finansowania żywieckiego szpitala i nie może teraz udawać, że ona tego wszystkiego nie zna.
Poseł Pępek twierdzi, że szpital w Żywcu jest źle zarządzany. Narzeka na model publiczno-prywatny. Może ma rację?
Nie, szpital jest bardzo dobrze zarządzany, bo prywatna spółka nigdy by sobie nie pozwoliła na to, żeby nie dbać o jakość wykonywanych usług medycznych. To zresztą widać, jak na przestrzeni ostatnich 5 lat to wszystko się bardzo zmieniło. 5 lat temu te oceny były dość krytyczne, bo wiadomo, że szpital przechodził wówczas różne perturbacje, były pewne zmiany, także zmiany, jeśli chodzi o personel medyczny. Teraz jednak widać, że coraz więcej ludzi docenia świadczone przez placówkę usługi medyczne. Szpital zbiera wiele pochwał od mieszkańców powiatu. To, co mówię, jest bardzo ważne, aby zrozumieć przekaz w mediach, jaki pojawił się na temat szpitala w kontekście zachowania poseł Pępek, bo pani poseł próbuje nas przedstawiać w złym świetle. Czytałem w jednym z artykułów, że zadłużenie szpitala nie jest wynikiem złego kontraktu, który NFZ nie chce zmienić, ale tego, że w Powiecie Żywieckim jest PiS-owski starosta i PiS-owski senator, którzy są wszystkiemu winni.
A jakie to ma znaczenie?
Dla mnie służba zdrowia zawsze powinna być ponad podziałami politycznymi. Kiedy walczyliśmy półtora roku temu o lepsze finansowanie świadczeń, to zaangażowali się wszyscy samorządowcy z Powiatu Żywieckiego, bez wyjątku. Mieliśmy wsparcie Radnych Sejmiku Województwa, mieliśmy wsparcie spoza Powiatu Żywieckiego i tylko jedna pani poseł Pępek cały czas nas krytykowała bo przecież według niej to PiS jest zawsze winny. Można to sprawdzić, przeglądając bardzo bogaty materiał z sesji Rady Powiatu, gdzie pani poseł zabierała głos, gdzie była nawet dyskusja między panią dyrektor szpitala, a panią poseł. Przedstawiano tam wiele argumentów, ale pani poseł nigdy tych argumentów nie przyjmowała, zawsze ma swoją narrację. Jeśli by jej zależało na mieszkańcach Powiatu Żywieckiego, to wystarczyłoby, że po zmianie władzy w 2023 r., mocniej się zaangażowała. Przecież tworzy dzisiaj większość parlamentarną i ma różne możliwości. Wystarczyłoby, żeby podjęła jakąś inicjatywę, zaczęła się starać o lepsze finansowanie nowego szpitala i tak dalej. Niestety takich efektów, jakiegoś jej szczególnego zaangażowania kompletnie nie widzimy.
To jaki jest cel tej krytyki poseł Pępek?
Poseł Małgorzata Pępek z KO stworzyła sobie mechanizm krytykowania sposobu zarządzania szpitalem. Zwróćmy jednak uwagę, że do chwili opublikowania materiału na Kanale Zero – kiedy nie wiadomo było jeszcze, że zrobiła badania poza kolejnością - to ta krytyka z jej strony była dość umiarkowana, ale nigdy nie wspierała naszych działań. Natomiast od momentu, kiedy wybrała się na to badanie i dostała pismo od dyrektor szpitala, to już oficjalnie mówi, że ona tego tak nie zostawi, że szpital jest źle zarządzany i ona się teraz za ten szpital weźmie. Odgraża się w mediach, że naśle na nas Najwyższą Izbę Kontroli, Państwową Inspekcję Pracy i wszystkie inne instytucje, że zrobi wszystko, aby ten szpital skontrolować. Przecież tak się nie da funkcjonować. Jeżeli w tym szpitalu przez cały czas będą się pojawiały jakieś kontrole, to kto będzie miał czas nim zarządzać, leczyć pacjentów. W mojej ocenie to jest typowy odwet, bo coś się pojawiło na jej temat w mediach i nagle teraz trzeba pokazać, że za tym wszystkim stoi PiS.
Pacjenci są jednak zadowoleni. Czy płacą tu za świadczenia, czy otrzymują je na NFZ?
Pacjenci nie płacą w tym szpitalu za świadczenia, bo to jest w ramach publicznej opieki zdrowotnej. Oczywiście istnieje w naszym szpitalu także możliwość wykonania prywatnych badań i diagnostyki odpłatnie, ale to nie jest główna działalność szpitala. Od otwarcia szpitala powiatowego w Żywcu w 2020 r. mieliśmy ofertę prywatnych badań świadczeń, ale pacjenci w zdecydowanej większości korzystają z usług medycznych w ramach opłacanej składki zdrowotnej do Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdecydowana większość wszystkich badań i sposobów leczenia odbywa się w ramach NFZ, który dla nas jest niezwykle oporny. To, co udało się zrobić z tym szpitalem, kompletnie do nich nie dociera.
Czy ktoś z NFZ wizytował żywiecki szpital?
Apelowaliśmy do śląskiego NFZ, aby dyrektor oddziału przyjechała przynajmniej zobaczyć, jak ten szpital wygląda. Niestety odkąd jestem starostą żywieckim, tutaj się nie pojawiła i nie oceniła naocznie oddziałów szpitalnych. A przecież tam trzeba wejść i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Każdy, kto to zobaczy i poprzebywa trochę w szpitalu, od razu zauważy, że mamy wysoko wykwalifikowany personel medyczny i świadczenia na wysokim poziomie.
Poseł Pępek tego nie widzi?
To, co teraz opowiada poseł Pępek, to są bzdury. Najbardziej niepokoi mnie to, że ona, zamiast wykorzystywać swój mandat parlamentarny, by zabiegać o większe nakłady na ochronę zdrowia, to pani poseł nas krytykuje, mieszając do tego politykę. Skupia się tylko i wyłącznie na krytykowaniu szpitala, zamiast mu pomóc. To jest w tym wszystkim najgorsze. Co pani poseł zrobiła przez te cztery swoje kadencje dla powiatu żywieckiego?
Czy ma szpitalowi za złe to, że cała Polska dowiedziała się o wepchnięciu się na badania poza kolejnością?
Próbuje zrzucić całą odpowiedzialność na szpital, że niby wypuścił tę informację. Zwróćmy uwagę, że to od pani poseł dowiedzieliśmy się, że otrzymała pismo z dyrekcji szpitala. Pani poseł Pępek sama niejednokrotnie mówiła, że dyrekcja szpitala do niej napisała takie bezczelne pismo i jakim prawem to zrobili, dlaczego twierdzą, że nie będzie to rozliczone z NFZ. A dzisiaj próbuje zwalić to wszystko na szpital i na jego dyrekcję.
Dziękuję za rozmowę.
Pod nadzorem prokuratury w Bielsku-Białej badana jest sprawa zatrudnień na czarno w biurze poselskim Małgorzaty Pępek. Dziś w Telewizja wPolsce24 wyemituje reportaż o Małgorzacie Pępek. Start o godz. 20.05.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763761-starosta-zywiecki-posel-pepek-odgraza-sie-kontrolami-to-odwet
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