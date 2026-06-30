SONDA ws. Pępek. Głos mają mieszkańcy Bielska-Białej

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Mieszkańcy Bielska-Białej są oburzeni ekspresową diagnostyką poseł Pępek. / autor: wikimedia Commons/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/autor: Wilamowskijerzy; Małgorzata Pępek Spakuj subskrypcję wPolityce.pl Premium i tygodnika Sieci na wakacje
Mieszkańcy Bielska-Białej są oburzeni ekspresową diagnostyką poseł Pępek. / autor: wikimedia Commons/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/autor: Wilamowskijerzy; Małgorzata Pępek Spakuj subskrypcję wPolityce.pl Premium i tygodnika Sieci na wakacje

W przeprowadzonej przez portal Bielsko.Biala.pl sondzie mieszkańcy miasta ocenili zachowanie poseł KO Małgorzaty Pępek, która wepchnęła się na badania w żywieckim szpitalu, omijając kolejkę pacjentów. Dominowały głosy oburzenia, które przypominały posłance, że teraz na takie badania czeka się dwa lata, a nie jak ona 3 tygodnie. Jaka przyszłość polityczna czeka posłankę Pępek, która w tym tygodniu ma się tłumaczyć na posiedzeniu kluby KO w Sejmie? Już teraz wiadomo, że raczej pożegna się z jedynką na bielskiej liście KO w 2027 r., choć o niej marzyła.

Czarne chmury gromadzą się nad posłanką KO Małgorzatą Pępek. Okazuje się, że sprawa wepchnięcia się poza szpitalną kolejką może jeszcze bardziej osłabić jej pozycję w partii Donalda Tuska, gdzie zaczyna się ostry bój o miejsca na listach wyborczych. Kilka tygodni przed skandalem w Żywieckim szpitalu lokalne media podały, że Pępek nie będzie jedynką KO w nadchodzących wyborach 2027 r. z okręgu bielskiego, na co bardzo liczyła. W tym tygodniu poseł Pępek ma się tłumaczyć na posiedzeniu klubu KO w Sejmie, bo odium afer szpitalnych zaczyna ściągać notowania partii Tuska w dół.

Portal Bielsko.Biala.pl przeprowadził sondę uliczną i zapytał mieszkańców Bielska-Białej o zachowanie poseł KO Małgorzaty Pępek, która wepchnęła się na badania w żywieckim szpitalu omijając kolejkę pacjentów. To właśnie jedynkę na bielskiej liście wyborczej miał obiecać Pępek sam Donald Tusk, a teraz niewykluczone, że przy podziale miejsc zostanie ona w ogóle pominięta.

Gorycz mieszkańców jest wyraźnie zauważalna, a wypowiedzi przechodniów na bielskich ulicach pokazują, jak głęboko zakorzeniona jest nieufność wobec przedstawicieli władzy

— czytamy na stronach portalu Bielsko.Biala.pl.

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My czekamy miesiącami”

Pytani o opinię bielszczanie domagali się nie tylko wyciągnięcia konsekwencji względem poseł Pępek, ale wręcz wskazywali na uprzywilejowaną pozycje polityków KO.

Jakby mógł to też bym chciał tak sobie załatwić

— mówi napotkany mieszkaniec Bielska-Białej.

Tak jest od lat i za czasów komuny, i za PiS-u, i za Koalicji. Zawsze dostęp mają ci, co są na górze

— mówi kolejny zapytany o poseł Pępek starszy mężczyzna.

My czekamy miesiącami albo nawet dwa lata, a oni robią, co chcą. Rząd do zmiany

— to z kolei głos młodego mężczyzny.

Wyciągać konsekwencję

— komentowała zachowanie Pępek młoda kobieta.

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koal/bielsko.biala.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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