SONDA ws. Pępek. Głos mają mieszkańcy Bielska-Białej

W przeprowadzonej przez portal Bielsko.Biala.pl sondzie mieszkańcy miasta ocenili zachowanie poseł KO Małgorzaty Pępek, która wepchnęła się na badania w żywieckim szpitalu, omijając kolejkę pacjentów. Dominowały głosy oburzenia, które przypominały posłance, że teraz na takie badania czeka się dwa lata, a nie jak ona 3 tygodnie. Jaka przyszłość polityczna czeka posłankę Pępek, która w tym tygodniu ma się tłumaczyć na posiedzeniu kluby KO w Sejmie? Już teraz wiadomo, że raczej pożegna się z jedynką na bielskiej liście KO w 2027 r., choć o niej marzyła.
Czarne chmury gromadzą się nad posłanką KO Małgorzatą Pępek. Okazuje się, że sprawa wepchnięcia się poza szpitalną kolejką może jeszcze bardziej osłabić jej pozycję w partii Donalda Tuska, gdzie zaczyna się ostry bój o miejsca na listach wyborczych. Kilka tygodni przed skandalem w Żywieckim szpitalu lokalne media podały, że Pępek nie będzie jedynką KO w nadchodzących wyborach 2027 r. z okręgu bielskiego, na co bardzo liczyła. W tym tygodniu poseł Pępek ma się tłumaczyć na posiedzeniu klubu KO w Sejmie, bo odium afer szpitalnych zaczyna ściągać notowania partii Tuska w dół.
Portal Bielsko.Biala.pl przeprowadził sondę uliczną i zapytał mieszkańców Bielska-Białej o zachowanie poseł KO Małgorzaty Pępek, która wepchnęła się na badania w żywieckim szpitalu omijając kolejkę pacjentów. To właśnie jedynkę na bielskiej liście wyborczej miał obiecać Pępek sam Donald Tusk, a teraz niewykluczone, że przy podziale miejsc zostanie ona w ogóle pominięta.
Gorycz mieszkańców jest wyraźnie zauważalna, a wypowiedzi przechodniów na bielskich ulicach pokazują, jak głęboko zakorzeniona jest nieufność wobec przedstawicieli władzy
— czytamy na stronach portalu Bielsko.Biala.pl.
„My czekamy miesiącami”
Pytani o opinię bielszczanie domagali się nie tylko wyciągnięcia konsekwencji względem poseł Pępek, ale wręcz wskazywali na uprzywilejowaną pozycje polityków KO.
Jakby mógł to też bym chciał tak sobie załatwić
— mówi napotkany mieszkaniec Bielska-Białej.
Tak jest od lat i za czasów komuny, i za PiS-u, i za Koalicji. Zawsze dostęp mają ci, co są na górze
— mówi kolejny zapytany o poseł Pępek starszy mężczyzna.
My czekamy miesiącami albo nawet dwa lata, a oni robią, co chcą. Rząd do zmiany
— to z kolei głos młodego mężczyzny.
Wyciągać konsekwencję
— komentowała zachowanie Pępek młoda kobieta.
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koal/bielsko.biala.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763838-sonda-ws-pepek-glos-maja-mieszkancy-bielska-bialej
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