Warszawski Szpital Południowy to nie jedyny przykład placówki medycznej zdominowanej przez polityków Koalicji Obywatelskiej. Poseł PiS Przemysław Drabek w rozmowie z portalem wPolityce.pl mówi o gęstej sieć powiązań polityczno-towarzyskich w Beskidzkim Centrum Onkologii szpitala miejskiego w Bielsku-Białej. Pojawia się tu senator KO Agnieszka Gorgoń-Komor, jej mąż radny i lekarz naczelny tego szpitala oraz akcje w czasie kampanii wyborczej 2023 r. „Mam wrażenie, że ten szpital jest jak prywatnie wykorzystywany do prowadzenia kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej” - mówi nasz rozmówca. Senator Gorgoń-Komor gościła jeszcze w kwietniu tego roku w Szpitalu Południowym.
Dlaczego poseł Małgorzata Pępek z Koalicji Obywatelskiej zamiast posypać głowę popiołem idzie w zaparte i twierdzi, że PiS urządziło na nią polowanie? Być może dlatego, że w regionie bielskim jej partia dominuje.
Jestem urodzony w Bielsku-Białej, znam doskonale ten układ i powiem wprost, że walczę z nim od lat. Próbuje pokazać ludziom, że de facto miasto zostało sprywatyzowane przez Koalicję Obywatelską i to widać między innymi na służbie zdrowia, ale także w patodeweloperce. Nagle na reklamach pojawia Koalicja Obywatelska, a potem znika i potem znowu w tym miejscu są reklamy deweloperów. Ludzie już to zobaczyli, kiedy za płotem powstały im osiedla.
Zacząłem przeglądać strony, bo wiedziałem, że oni robią tak, że budują swoją popularność na kitlach, bo zawód przecież zawód lekarza to zawód zaufania publicznego. W okresach często kampanijnych prowadzą jakieś tak zwane bezpłatne badania, mierzą ciśnienie, badają cukier, pobierają krew
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Przemysław Drabek.
To jest na profilu publicznego szpitala
Takie oto zdjęcia z czasów kampanii wyborczej z 6 września 2023 r., które dokumentują akcję badań pracowników BCO ciągle można znaleźć na oficjalnym profilu FB szpitala miejskiego w Bielsku-Białej. Widać na nich nie tylko „serduszka” Koalicji Obywatelskiej, ale także kandydatkę w wyborach 2023 r.
Aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, że na naklejce z kandydatką KO widnieje senator Agnieszka Gorgoń-Komor - w końcu jest ledwie widoczna - zajrzeliśmy na Facebookowy profil pani senator. I wszystko stało się jasne, mamy tu te same osoby i osobiście senator Gorgoń-Komor.
I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, bo pracownicy szpitala - choć można w to wątpić - mogli tam być prywatnie, to jednak kampania reklamowa senator KO jest na profilu publicznej placówki medycznej, zarządzanej przez ludzi wiązanych z Koalicją Obywatelską.
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Podziękujcie poseł Pępek
Wszystko wyszło na jaw za sprawą poseł Małgorzaty Pępek z KO, która wepchnęła się poza kolejnością na badania do szpitala powiatowego w Żywcu.
Z perspektywy afery pani poseł Małgorzaty Pępek, która przekierowała lampy społecznego zainteresowania w kierunku Bielska-Białej i naszego regionu, coraz wyraźniej widać swoistą „prywatyzację” - oczywiście nie w dosłownym znacznie - służby zdrowia. Szpital jest miejski, publiczny jest zarządzany przez prezydenta Jarosława Klimaszewskiego z KO i wprost podległy pod jego zastępcę Przemysława Kamińskiego. To on ma nadzór nad szpitalem
— mówi nam poseł PiS Drabek. To właśnie Kamiński ma być wedle życzenia prezydenta Klimaszewskiego jedynką na bielskiej liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej w 2027 r. Nie będzie nią za to poseł Pępek. Warto przypomnieć, że senator Agnieszka Gorgoń-Komor bardzo aktywnie wspierała obecnego prezydenta Bielska Białej z KO Klimaszewskiego.
Senator KO Agnieszka Gorgoń-Komor bardzo liczyła na to, że Klimaszewski zostanie prezydentem Bielska-Białej.
W Beskidzkim Centrum Onkologii miejskiego szpitala lekarzem naczelnym i ordynatorem Oddziału Kardiologii i Kardioonkologii jest mąż pani senator Gorgoń-Komor, Klaudiusz Komor także z Koalicji Obywatelskiej jest miejskim radnym. Zresztą pani senator także przez jakiś czas pracowała w tym szpitalu, będąc też radną Bielska-Białej
— mówi poseł Drabek. Klaudiusz Komor to także czonjek Naczelnej Rady Lekarskiej.
Mam wrażenie, że ten szpital jest jak prywatnie wykorzystywany do prowadzenia kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej i pani senator i pana radnego, bo jak to inaczej nazwać, jeśli pracownicy szpitala pojawiają się na piknikach organizowanych przez miasto, prowadzą bezpłatne badania, i mają ulotki i naklejeczki senator Gorgoń-Komor. Oni już tu nie mają żadnych skrupułów
— dodaje nasz rozmówca.
Jakby tego było mało
Na tym samym oficjalnym profilu miejskiego szpitala W Białym stoku mamy także inną informację ze zdjęciem senator KO Agnieszki Gorgoń-Komor. Ta impreza także miała miejsce w czasie kampanii wyborczej 2023 r.
Wczoraj w Bielsku-Białej odbył się XIV Piknik Rodzinny pod patronatem Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Agnieszka Gorgoń-Komor - Senator RP oraz Jarosław Klimaszewski - Prezydent Bielska-Białej!
— czytamy w informacji dołączonej do zdjęcia.
Szpitala Południowego senator Gorgoń-Komor nie ominęła
Senator Gorgoń-Komor gościła także w warszawskim Szpitalu Południowym. Przeprowadziła w połowie kwietnia wizytację Centrum Leczenia Niepłodności. Opowiada o tym w specjalnym nagraniu na FB zamieszczonym zaledwie kilka tygodni przed wybuchem afery szpitalnej z udziałem lekarza-milioner Dawida Kacprzyka, któremu nagle z rąk wypadła legitymacja KO.
Na marginesie, podczas kiedy szpital w Żywcu jest traktowany przez NFZ po macoszemu, szpitalowi w Bielsku-Białej, który jest opanowany przez ludzi z KO Ministerstwo Zdrowia przyznało dotację na rozwój w wysokości 200 milionów złotych!
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Ludzie Koalicji Obywatelskiej
Senator Agnieszka Gorgoń-Komor ma bardzo bogaty profil FB. Są tu filmiki „ku czci” Donalda Tuska oraz te zawierające niezachwianą wiarę w nieuchronną wygraną w wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. Nie brakuje także ataków na polityków PiS.
Pani senator jest bardzo aktywna w mediach. Na jej profilu FB jest taki słynny filmik z kampanii gdzie walczy ze złem przebrana w kimono. Uderza i rozrywa kartkę z napisem zło i apeluje żeby iść do wyborów
— komentuje poseł Przemysław Drabek.
Polityk PiS z Bielska-Białej dodaje, że w końcówce kampanii z września 2023 r. Gorgoń-Komor pokazywała się także z Jurkiem Owsiakiem na konferencji pod szyldem walki z sepsą.
koal/FB/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763793-nasz-news-kolejny-szpital-zdominowany-przez-ludzi-ko
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