Prokuratura reaguje na informacje o możliwym otruciu Nawrockiego

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia - przekazali świdniccy śledczy. Chodzi o wydarzenia z kampanii wyborczej z 2025 r. Postępowanie wszczęto po publikacjach medialnych. Jako pierwszy napisał o tym portal wPolityce.pl.
Czy doszło do próby otrucia prezydenta Karola Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej? W opublikowanej w formie książki-rozmowie pod tytułem „Skąd się wziął Karol Nawrocki” prof. Andrzeja Nowaka z prezydentem Karolem Nawrockim znalazł się sensacyjny wątek, dotyczący kampanii wyborczej i nagłego załamania zdrowotnego kandydata na prezydenta. O nagłym pogorszeni stanu zdrowia Karola Nawrockiego w czasie kampanii pisaliśmy cytując fragmenty ksiązki.
Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm. (…) I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to, jak fontanna, porównywali to do filmu Egzorcysta – kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut
— mówił prezydent Nawrocki w wywiadzie. Co się wtedy wydarzyło? Czy mogło dojść do próby otrucia Nawrockiego w czasie kampanii? Prof. Andrzej Nowak uważa, że doszło do próby otrucia kandydata na prezydenta RP.
Bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
Wszyscy żądają, aby prokuratura i odpowiednie służby niezwłocznie to wyjaśniły.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera poinformował dziś, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu.
Dotyczy podejrzenia narażenia obecnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w 2025 r.
— poinformował w komunikacie prok. Pindera.
Podał, że chodzi o wydarzenia, do których doszło 15 maja 2025 r. w trakcie spotkań Karola Nawrockiego w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich i Dzierżoniowa. Wedle informacji medialnych, na których opierają się śledczy, miało wówczas dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na prezydenta, które mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu.
Postępowanie sprawdzając
W cytowanej książce znajduje się też fragment, w którym prezydent mówi, że od początku kampanii słyszał od ochrony różne ostrzeżenia, np. że nie powinien całować kobiet w rękę, że „to może być sposób, żeby go podtruć”, że porusza się po bardzo wąskiej linii ryzyka i że prędzej czy później coś takiego może się wydarzyć.
Prok. Mariusz Pindera pytany o czynności, które będzie podejmowała prokuratura, zaznaczył że jest to na razie postępowanie sprawdzające, które ma wykazać czy złe samopoczucie ówczesnego kandydata, a obecnie prezydenta RP, było efektem działania osób trzecich.
Chodzi o to, aby sprawdzić czy doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli prokurator ustali, że zaszła taka przesłanka, zostanie wszczęte śledztwo
— powiedział prok. Pindera.
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koal/PAP/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763773-prokuratura-reaguje-na-informacje-o-mozliwym-otruciu-nawrockiego
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