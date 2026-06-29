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Prokuratura reaguje na informacje o możliwym otruciu Nawrockiego

  • Polityka
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Karol Nawrocki w czasie wieczoru wyborczego w 2025 r. / autor: Fratria
Karol Nawrocki w czasie wieczoru wyborczego w 2025 r. / autor: Fratria

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego na utratę życia lub zdrowia - przekazali świdniccy śledczy. Chodzi o wydarzenia z kampanii wyborczej z 2025 r. Postępowanie wszczęto po publikacjach medialnych. Jako pierwszy napisał o tym portal wPolityce.pl.

Czy doszło do próby otrucia prezydenta Karola Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej? W opublikowanej w formie książki-rozmowie pod tytułem „Skąd się wziął Karol Nawrocki” prof. Andrzeja Nowaka z prezydentem Karolem Nawrockim znalazł się sensacyjny wątek, dotyczący kampanii wyborczej i nagłego załamania zdrowotnego kandydata na prezydenta. O nagłym pogorszeni stanu zdrowia Karola Nawrockiego w czasie kampanii pisaliśmy cytując fragmenty ksiązki.

Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm. (…) I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to, jak fontanna, porównywali to do filmu Egzorcysta – kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut

— mówił prezydent Nawrocki w wywiadzie. Co się wtedy wydarzyło? Czy mogło dojść do próby otrucia Nawrockiego w czasie kampanii? Prof. Andrzej Nowak uważa, że doszło do próby otrucia kandydata na prezydenta RP.

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Bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia

Wszyscy żądają, aby prokuratura i odpowiednie służby niezwłocznie to wyjaśniły.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera poinformował dziś, że postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte z urzędu.

Dotyczy podejrzenia narażenia obecnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w 2025 r.

— poinformował w komunikacie prok. Pindera.

Podał, że chodzi o wydarzenia, do których doszło 15 maja 2025 r. w trakcie spotkań Karola Nawrockiego w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich i Dzierżoniowa. Wedle informacji medialnych, na których opierają się śledczy, miało wówczas dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na prezydenta, które mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu.

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Postępowanie sprawdzając

W cytowanej książce znajduje się też fragment, w którym prezydent mówi, że od początku kampanii słyszał od ochrony różne ostrzeżenia, np. że nie powinien całować kobiet w rękę, że „to może być sposób, żeby go podtruć”, że porusza się po bardzo wąskiej linii ryzyka i że prędzej czy później coś takiego może się wydarzyć.

Prok. Mariusz Pindera pytany o czynności, które będzie podejmowała prokuratura, zaznaczył że jest to na razie postępowanie sprawdzające, które ma wykazać czy złe samopoczucie ówczesnego kandydata, a obecnie prezydenta RP, było efektem działania osób trzecich.

Chodzi o to, aby sprawdzić czy doszło do popełnienia przestępstwa. Jeśli prokurator ustali, że zaszła taka przesłanka, zostanie wszczęte śledztwo

— powiedział prok. Pindera.

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koal/PAP/wPolityce.pl

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