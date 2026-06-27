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TYLKO U NAS. Cieszyński żąda wyjaśnienia sprawy ewentualnego otrucia Nawrockiego

  • Polityka
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Poseł PiS Janusz Cieszyński żąda wyjaśnienia sprawy ewentualnego otrucia. / autor: Fratria
Poseł PiS Janusz Cieszyński żąda wyjaśnienia sprawy ewentualnego otrucia. / autor: Fratria

To jest fatalna informacja. Ta sytuacja powinna zostać wyjaśniona do samego spodu” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Janusz Cieszyński. Odnosząc się do sprawy ewentualnego otrucia Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej, były minister cyfryzacji podkreśla, że dzisiaj żyjemy w atmosferze, w której zastrasza się tych, którzy mówią o tym, co się im nie podoba”.

Czy w kampanii prezydenckiej podjęto próbę otrucia Karola Nawrockiego? Ten sensacyjny wątek pojawia się w książce, która jest wywiadem-rzeką z Karolem Nawrockim, który przeprowadza prof. Andrzej Nowak.

Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm. (…) Autokar,…

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Autor

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Robert Knap

Dziennikarz portalu wPolityce.pl. Do grudnia 2023 wydawca i publicysta portalu TVP Info, komentator PR24 i TVP . W latach 2003-2019 reporter, wydawca i prowadzący "Informacje Dnia" oraz autor i prowadzący program publicystyczny "Polski Punkt Widzenia" Telewizji Trwam. Od 2000 r. komentator Radia Chicago 1490AM. W latach 1997-2003 dziennikarz Naszego Dziennika.

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