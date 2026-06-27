„To jest fatalna informacja. Ta sytuacja powinna zostać wyjaśniona do samego spodu” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Janusz Cieszyński. Odnosząc się do sprawy ewentualnego otrucia Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej, były minister cyfryzacji podkreśla, że dzisiaj żyjemy w atmosferze, w której zastrasza się tych, którzy mówią o tym, co się im nie podoba”.
Czy w kampanii prezydenckiej podjęto próbę otrucia Karola Nawrockiego? Ten sensacyjny wątek pojawia się w książce, która jest wywiadem-rzeką z Karolem Nawrockim, który przeprowadza prof. Andrzej Nowak.
Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm. (…) Autokar,…
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