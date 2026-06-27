Chcieli otruć Nawrockiego? Prof. Nowak mówi o tym wprost!

Czy w kampanii prezydenckiej podjęto próbę otrucia Karola Nawrockiego? Ten sensacyjny wątek pojawia się w książce, która jest wywiadem rzeką z Karolem Nawrockim, który przeprowadza prof. Andrzej Nowak. W sieci pojawił się fragment, z którego dowiadujemy się o przedziwny zdarzeniu, które spotkało Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej.
„Był moment grozy”
Wydawnictwo „Biały Kruk” wydaje książkę, wywiad rzekę profesora Andrzeja Nowaka z prezydentem Karolem Nawrockim pod tytułem „Skąd się wziął Karol Nawrocki”. Do sieci trafił fragment wywiadu, w którym prezydent Karol Nawrocki opowiedział o poważnym kryzysie, nagłej chorobie, która dotknęła go podczas prezydenckiej kampanii wyborczej.
Miałem wtedy sytuację naprawdę mocno podbramkową. Był moment grozy, który do dziś pamiętam bardzo wyraźnie. Mówię czasem, że wybory prezydenckie wygrałem w Dzierżoniowie – choć właściwie zaczęło się to jeszcze w Ząbkowicach Śląskich
— wspominał prezydent.
Zaciągnęli czarne zasłony, staliśmy na ulicy. Wyszli wszyscy. Ja tylko położyłem się na tylnym siedzeniu – i straciłem przytomność. I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte. Nade mną stoją bladzi Mikołaj, Jakub i Jarek. W życiu nie miałem czegoś takiego. Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to jak fontanna, porównywali to do filmu Egzorcysta – kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut
— opowiada Nawrocki.
„Próbowano otruć Karola Nawrockiego”
W materiale wideo prof. Nowak opowiadając o książce wspomina właśnie o tym fragmencie. Zdaniem historyka podjęto próbę otrucia Karola Nawrockiego.
Próbowano otruć Karola Nawrockiego. Po prostu otruć, wyeliminować z tej kampanii w momencie, kiedy było już widać, że idzie po zwycięstwo, nie jest kandydatem skazanym na przegraną
— mówi prof. Nowak.
kk/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763625-chcieli-otruc-nawrockiego-prof-nowak-mowi-o-tym-wprost
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