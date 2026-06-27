Chcieli otruć Nawrockiego? Śledztwo natychmiast albo odejdźcie

  • Polityka
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Karol Nawrocki / autor: PAP/Piotr Polak
Karol Nawrocki / autor: PAP/Piotr Polak

Szokujące informacje płyną z nowej książki prof. Andrzeja Nowaka. Z wywiadu-rzeki przeprowadzonej przez wybitnego historyka dowiadujemy się, że w trakcie zeszłorocznej kampanii wyborczej ktoś mógł próbować otruć kandydata prawicy. To trzeba natychmiast wyjaśnić. Jeśli rząd i jego służby nie podejmą takiej próby, udowodnią swoje skrajne złe, pozbawione elementarnej moralności intencje wobec opozycji. Oznajmią też całemu światu, że Polska Tuska jest całkowicie bezbronna wobec prowokacji i przemocy.

Rozmowa prof. Andrzeja Nowaka z prezydentem została opublikowana przez wydawnictwo Biały Kruk w formie książki „Skąd się wziął Karol Nawrocki”. Pierwsze dostępne fragmenty a także opowieść prof. Nowaka o jego nowym dziele, jeżą włos na głowie.

Czytamy bowiem o, ni mniej, ni więcej, próbie zamachu na życie kandydata prawicy. Informowaliśmy o tym TUTAJ: Chcieli otruć Nawrockiego? Prof. Nowak mówi o tym wprost!

Poznajemy także budzące obrzydzenie kulisy kampanii organizowanej przez obóz władzy przeciwko człowiekowi, który rzucił wyzwanie systemowi Donalda Tuska. W Nawrockiego próbowano uderzyć historią o rzekomej kochance i nieślubnym dziecku, o czym pisaliśmy TUTAJ: Szokująca prowokacja wymierzona w Nawrockiego! Prof. Nowak ujawnia. „Próba szantażowania…”

Powtórzmy: to skrajnie obrzydliwe, a każdy, kto uczestniczył w tej nagonce powinien zapaść się pod ziemię ze wstydu. A już na pewno zniknąć z naszego życia politycznego.

Poza potępieniem takich praktyk musimy jednak domagać się czegoś jeszcze ważniejszego: natychmiastowego wyjaśnienia przez władzę sytuacji opisanych przez prezydenta w rozmowie z prof. Nowakiem. Jeśli ktoś próbował otruć Karola Nawrockiego, powinien siedzieć w więzieniu. Jeśli ktoś szantażował kandydata wymyśloną historią o kochance i nieślubnym dziecku - musi trafić za kraty.

Jeśli rząd i jego służby nie podejmą pilnie działań, udowodnią swoje skrajne złe, pozbawione elementarnej moralności intencje wobec opozycji. Oznajmią też całemu światu, że Polska Tuska jest całkowicie bezbronna wobec prowokacji i przemocy.

Czas start.

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