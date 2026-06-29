Pępek bez kolejki do lekarza, jej asystenci z nowymi posadami

Po tym, jak Koalicja Obywatelska przejęła władzę, asystenci społeczni Małgorzaty Pępek zdobyli nowe posady w sektorze publicznym. Szczególnie zdumiewający jest przypadek 78-letniej emerytki, która weszła w skład rady nadzorczej spółki kontrolowanej przez Skarb Państwa.
W poniedziałek w telewizji wPolsce24 reportaż o Małgorzacie Pępek. Start o godz. 20.05.
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Poseł Małgorzata Pępek zasłynęła po ujawnieniu przez Kanał Zero, że dostała się na badania w szpitalu w Żywcu poza kolejnością. Zapisać miała ją związana z KO pracownica lecznicy. Jeszcze przed wybuchem afery szpital przeprowadził kontrolę, udowadniając nadużycie.
Do tego momentu Pępek wspierała szpital, domagając się na przykład w Sejmie wsparcia dla placówki. Gdy sprawa się rypła, zaczęła wypisywać interpelacje poselskie, w których skarży się na złe zarządzanie szpitalem. Chce też, żeby dyrekcję prześwietliły służby i Najwyższa Izba Kontroli.
Kolejny wątek afery wokół Małgorzaty Pępek
Opisaliśmy już dzisiaj kolejny wątek afery wokół Małgorzaty Pępek. Chodzi o dochodzenie w sprawie możliwego naruszania przez parlamentarzystkę prawa pracy. Miała ona zatrudniać w swoim biurze poselskim bez umowy a także nie płacić za pracę w czasie kampanii wyborczej. Tekst na ten temat znajdą Państwo TUTAJ: Nowa afera z Pępek? Prokuratura sprawdza oszustwa w biurze
Rekordowa liczba asystentów społecznych
Małgorzata Pępek jest sejmową rekordzistką jeśli chodzi o asystentów społecznych. Według zestawienia opublikowanego na stronie Sejmu ma ona dwóch pracowników i aż 25 asystentów. To ogromna liczba na tle innych posłów. Dla porównania: inna posłanka KO Agnieszka Pomaska ma dwóch asystentów społecznych, Dorota Niedziela (także z KO) korzysta ze wsparcia pięciu asystentów, była marszałek Sejmu Elżbieta Witek z PiS zatrudnia wyłącznie pracowników (pięciu), asystenta nie ma żadnego. Podobnie działa Karina Bosak z Konfederacji – ma dwóch pracowników i nie ma żadnego asystenta społecznego. Co do zasady parlamentarzyści mają nie więcej, niż pięciu takich współpracowników. Małgorzata Pępek radykalnie odstaje więc w tej kwestii od reszty.
Pani Małgorzata ma to coś, że potrafi zagospodarować energię ludzi. Ma też mnóstwo znajomych. Działa w naszym regionie od niepamiętnych czasów, jest związana z Ochotniczą Strażą Pożarną, była wiele lat wójtem Ślemienia, od 11 lat siedzi w Sejmie. Ludzie chcą być blisko takiej figury. To się przecież opłaca
— mówi nam jeden z polityków z okręgu wyborczego Małgorzaty Pępek, wymieniając kilka nazwisk, które miały – jego zdaniem – zyskać zawodowo dzięki pracy dla Pępek.
78-letnia emerytka nadzoruje spółkę Skarbu Państwa
Najbardziej zdumiewającym nazwiskiem na tej liście jest 78-letnia emerytka Rozalia Cisło. W 2024 była ona pełnomocnikiem finansowym lokalnego, wspieranego przez Pępek Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja „Października”. Jako asystentka społeczna posłanki Koalicji Obywatelskiej została w tej kadencji Sejmu zgłoszona na samym jej początku, jeszcze w 2023 roku.
Wiosną 2025 roku Rozalia Cisło została członkiem rady nadzorczej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej. To spółka z siedzibą w Tychach, zarządzająca siecią hoteli, ośrodków wypoczynkowych, sanatoriów, pensjonatów oraz stacją narciarską. Obiekty spółki zlokalizowane są przede wszystkim w popularnych miejscowościach nad morzem, w górach i nad jeziorami. NAT prowadzi działalność hotelarską, gastronomiczną, rehabilitacyjną oraz organizuje pobyty wypoczynkowe, zdrowotne i szkoleniowe.
Jedynym udziałowcem NAT jest Holding KW, będący jednoosobową spółką Skarbu Państwa. NAT jest więc kontrolowana przez Skarb Państwa za pośrednictwem Holdingu KW.
Doświadczenie? Nie stwierdzono
Próbowaliśmy znaleźć jakiekolwiek ślady wcześniejszej pracy Rozali Cisło w nadzorze właścicielskim. Bez skutku. Nic nie wiadomo także o jej doświadczeniu w turystyce, hotelarstwie i innych branżach, w których działa Nadwiślańska Agencja Turystyczna. W informacji o asystencie społecznym, złożonej przez Małgorzatę Pępek i opublikowanej na stronie Sejmu w rubryce „Miejsce zatrudnienia społecznego współpracownika w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym został on społecznym współpracownikiem” widnieje zapis „emeryt”. W rubryce „Źródła dochodów społecznego współpracownika w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym został on społecznym współpracownikiem” pojawia się informacja „emerytura”.
Jakie argumenty przemawiały za powierzeniem Rozalii Cisło funkcji członka rady nadzorczej NAT? Czy Małgorzata Pępek zabiegała o tę nominację? Pytania, które skierowaliśmy w tej sprawie do Holdingu KW pozostały do momentu opublikowania niniejszego tekstu bez odpowiedzi.
Ogrodnik w Wodach Polskich
Kolejnym przykładem awansu asystenta społecznego Małgorzaty Pępek jest historia Pawła Gluzy. 28-latek jest ogrodnikiem. Prowadził bądź prowadzi działalność gospodarczą. Zarabiał też w Fundacji Edukacji Nowoczesnej. Gluza – jako członek Polski 2050 – kandydował w 2023 roku bez powodzenia do Sejmu z listy Trzeciej Drogi. Po wybuchu afery z badaniami bez kolejki Małgorzaty Pępek Gluza aktywnie bronił jej w mediach społecznościowych.
Asystentem społecznym Pępek Głuza został w grudniu 2024 roku. Zbiegło się to, przynajmniej według jego profilu na LinkedIn z podjęciem pracy w Wodach Państwowych w charakterze specjalisty ds. administracyjnych. Zapytaliśmy Wody Państwowe, czy asystent Pępek został przyjęty do pracy w ramach konkursu i czy posłanka zabiegała o jego zatrudnienie. Odpowiedzi jeszcze nie dostaliśmy.
Został asystentem a potem szefem Straży Miejskiej
Podobny zbieg czasowy mamy w przypadku Bogdana Orgackiego, komendanta Straży Miejskiej w Czechowicach Dziedzicach. Orgacki, rocznik 1964, jest byłym policjantem, od dawna przebywającym na emeryturze. Korzystając z wolnego czasu angażował się m.in. w działania Polskiego Czerwonego Krzyża. W marcu 2025 roku Ogrocki został asystentem społecznym Małgorzaty Pępek. Kilka miesięcy później zwyciężył w konkursie na komendanta Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. To miasto leżące w okręgu wyborczym Pępek, posłanka ma tam biuro poselskie.
Stanowisko Małgorzaty Pępek
Odpowiadając na przedstawione pytania kategorycznie zaprzeczam, abym poprzez swojej działania - jak to ujęto - „zabiegała” o powierzenie danym osobom konkretnych stanowisk
— napisała do nas posłanka Małgorzata Pępek.
W poniedziałek o godz. 20.05 telewizja wPolsce24 wyemituje reportaż o Małgorzacie Pępek - film „Patologia Obywatelska”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763768-pepek-bez-kolejki-do-lekarza-jej-asystenci-z-nowymi-posadami
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