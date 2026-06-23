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Tak Pępek bawiła się z Trzaskowskim! Jest nagranie. "Szabadabada"

  • Polityka
  • opublikowano:
Szpital Południowy/Rafał Trzaskowski i Małgorzata Pępek / autor: PAP/Marcin Obara/X
Szpital Południowy/Rafał Trzaskowski i Małgorzata Pępek / autor: PAP/Marcin Obara/X

Dziś światło dzienne ujrzała nowa afera Koalicji Obywatelskiej związana ze służbą zdrowia - tym razem chodzi o wepchnięcie się w kolejkę na badanie w szpitalu w Żywcu przez posłankę KO Małgorzatę Pępek. Do tej pory opinia publiczna interesowała się głównie aferą w Szpitalu Południowym, za który odpowiada prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Tymczasem w sieci dużą popularność zdobyło symboliczne w tej sytuacji nagranie, na którym wspólnie bawią się Pępek i Trzaskowski, czyli bohaterowie obydwu afer.

Przypomnijmy, że Rafała Trzaskowskiego obciąża to, że chociaż już w lipcu 2025 roku ówczesny ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym informował go o nieprawidłowościach w tej placówce i działalności lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka. Mimo to Trzaskowski nie zareagował w sprawie - robi to dopiero teraz, gdy afera stała się medialna. Z kolei posłanka KO Małgorzata Pępek w lutym 2025 roku dzięki znajomością politycznym czekała zaledwie trzy tygodnie na wykonanie badania w Żywcu, gdy normalnie pacjenci musza czekać na takie świadczenie poand 2 lata.

Trzaskowski klaskał i podśpiewywał

Z powyższego powodu popularność w sieci zdobywa nagranie, na którym widać, jak wspólnie przy muzyce biesiadnej bawią się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz poseł KO Małgorzata Pępek. Na wideo wyraźnie widać, że obydwoje są w doskonałych nastrojach, Trzaskowski nawet klaskał i podśpiewywał.

I tak się bawią poza kolejką

— skomentowała wspomniane nagranie Olga Semeniuk-Patkowska, posłanka PiS.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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