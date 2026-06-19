Trzaskowski był informowany w sprawie szpitala i co? Butne tłumaczenia! "Nie z każdą wiadomością jestem w stanie..."

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Portal Zero.pl ujawnił, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski już 19 lipca 2025 roku dostał wiadomość przez komunikator internetowy od ordynatora chirurgii Szpitala Południowego o nieprawidłowościach związanych z pracą lekarza-milionera Dawida Kacprzyka! Dwa miesiące później lekarz-sygnalista został wyrzucony z pracy. Teraz Trzaskowski w żenujący sposób tłumaczy się w tej sprawie. „Codziennie dostaję setki wiadomości. Z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać” - wypalił na X Trzaskowski, nie wykazując ani trochę skruchy. Przystąpił za to do ataku na… lekarza-sygnalistę.

Red. Patryk Słowik i red. Jakub Styczyński w tekście na łamach portalu Zero.pl poinformowali, że Trzaskowski - który jest prezydentem Warszawy, podlega mu zatem Szpital Południowy - już 19 lipca 2025 roku przez komunikator internetowy dostał informację o nieprawidłowościach w tej placówce. Na tym się nie skończyło.

Ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego o nieprawidłowościach w działaniach Dawida Kacprzyka poinformował w czerwcu 2025 r. zarząd szpitala i radę nadzorczą. A w lipcu prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ordynator najpierw chciał się spotkać z Trzaskowskim. Ten odmówił, poprosił o informację na piśmie. Dostał ją, ale już nie odpowiedział

— czytamy w portalu Zero.pl. Zamiast spotkania, ordynator chirurgii, który informował o nieprawidłowościach został… zwolniony z pracy, konkretnie we wrześniu.

A jaki zarzuty miał wspomniany ordynator wobec Kacprzyka?

Wykonuje procedury, do których nie ma uprawnień, często bez nadzoru osób z odpowiednią specjalizacją. Wznieca konflikty, insynuuje, prowokuje pacjentów do składania skarg, za które sam w istocie odpowiada

— to część zarzutów przedstawionych Trzaskowskiemu. Jak się okazuje, Trzaskowski nie zrobił z tym nic, co zresztą wynika wprost z jego żałosnej odpowiedzi na portalu X na tekst Zero.pl!

Żenujące tłumaczenia Trzaskowskiego

Trzaskowski tłumaczył się tym, że… nie jest w stanie przeczytać wszystkich wiadomości na komunikatorach internetowych, które otrzymuje. Sęk w tym, że z tekstu portalu Zero.pl wynika, iż jednak Trzaskowski zareagował na doniesienia lekarza-sygnalisty, odmawiając mu spotkania i żądając w sprawie informacji na piśmie, na którą potem nie odpowiedział.

Codziennie dostaję setki wiadomości. Z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa albo poważnych nieprawidłowościach, powinien skorzystać z formalnych ścieżek: pisemnego zawiadomienia właściwych organów, w tym prokuratury, albo procedury zgłoszeń dla sygnalistów. Wtedy sprawa jest rejestrowana, trafia do właściwej instytucji, ma osobę odpowiedzialną i termin dalszych działań

— tłumaczył się na X Rafał Trzaskowski.

Z mojej wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem

— uderzał w lekarza-syngalistę prezydent stolicy.

Każdego dnia kłamiecie”

Na butne tłumaczenia Trzaskowskiego ostro zareagował europoseł PiS Piotr Müller.

Człowieku, tu mowa o zgłoszeniu od ordynatora o poważnych nieprawidłowościach zagrażających funkcjonowaniu szpitala. To zgłoszenie od kluczowego pracownika szpitala, nie od internetowego bota. Jeszcze niedawno twierdził Pan, że osobiście zarządza szpitalami. A teraz co? Każdego dnia kłamiecie licząc, że kolejne fakty nie wyjdą na jaw

— napisał na X Müller.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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