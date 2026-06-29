Jest nowy SONDAŻ. Rządzący nie poczują się po nim lepiej

Koalicja Obywatelska pozostaje liderem sondaży, jednak przewaga nad Prawem i Sprawiedliwością topnieje. Najnowsze badanie IBRiS dla Polsat News pokazuje także dalszy wzrost poparcia dla Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Gdyby wybory odbyły się dziś, do Sejmu nie weszłyby PSL ani Polska 2050.
KO przed PiS, Konfederacja trzecia
Z badania wynika, że na Koalicję Obywatelską chce głosować 28 proc. osób deklarujących udział w wyborach. To mniej niż na początku czerwca, gdy ugrupowanie Donalda Tuska uzyskało 29,3 proc.
Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 24,1 proc., co oznacza wzrost względem poprzedniego badania (23,7 proc.). Na podium pozostaje Konfederacja z wynikiem 13,7 proc., poprawiając swój rezultat o 0,3 pkt proc.
Do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chce głosować 9 proc. respondentów. W porównaniu z poprzednim sondażem ugrupowanie zyskało 1 pkt proc.
Parlamentarne progi przekroczyłaby również Lewica z poparciem 8,2 proc., czyli o 0,1 pkt proc. wyższym niż na początku czerwca.
PSL i Polska 2050 poza parlamentem
Poza Sejmem znalazłyby się trzy ugrupowania. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 4,1 proc., Partia Razem 3,1 proc., natomiast Polska 2050 zanotowała zaledwie 0,8 proc. poparcia. Na partię Centrum chce zagłosować 0,1 proc. ankietowanych.
Niezdecydowanych pozostaje 8,9 proc. respondentów.
Frekwencja. Najmłodsi najmniej zainteresowani wyborami
Autorzy badania oszacowali deklarowaną frekwencję na 63 proc.
Chęć udziału w głosowaniu częściej deklarują mężczyźni (64,6 proc.) niż kobiety (61,5 proc.).
Najniższą mobilizację odnotowano wśród osób w wieku 18–29 lat, gdzie do urn zamierza pójść 48,2 proc. badanych. Najwyższą – w grupie 70+, w której udział w wyborach deklaruje 74,1 proc. respondentów.
Kto dominuje w poszczególnych grupach?
Prawo i Sprawiedliwość najsilniejsze poparcie notuje wśród najstarszych wyborców. W grupie 60–69 lat partia uzyskuje 30,1 proc., a wśród osób powyżej 70. roku życia 38,2 proc.
Koalicja Obywatelska również najlepiej wypada w starszych grupach wiekowych. Wśród osób w wieku 60–69 lat może liczyć na 35,2 proc. głosów, a w grupie 70+ – na 38,7 proc.
Konfederacja pozostaje natomiast najsilniejszą formacją wśród młodych wyborców. W grupie 18–29 lat osiąga 27 proc., a wśród osób w wieku 30–39 lat 16,8 proc. Jeszcze wyższy wynik w tej drugiej grupie uzyskuje jednak Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 17,7 proc.
Wieś dla PiS, miasta dla KO
Badanie pokazuje także wyraźny podział ze względu na miejsce zamieszkania.
Na wsi prowadzi PiS z wynikiem 31,5 proc., przed Konfederacją (19,4 proc.) i KO (18,1 proc.).
W miastach przewagę ma Koalicja Obywatelska. W miejscowościach do 50 tys. mieszkańców uzyskuje 35,4 proc., w miastach średniej wielkości 36,4 proc., a w największych ośrodkach, liczących ponad 250 tys. mieszkańców – 27,4 proc. Poparcie dla PiS w tych trzech kategoriach wynosi odpowiednio 20,6 proc., 24 proc. i 18,2 proc.
Kobiety częściej wybierają KO
Wśród kobiet Koalicja Obywatelska uzyskuje 33 proc. poparcia, wyprzedzając PiS z wynikiem 29,7 proc.
Wśród mężczyzn KO również prowadzi (22,6 proc.), przed PiS (17,9 proc.) i Konfederacją (16,6 proc.). Wyraźną przewagę w męskim elektoracie ma także Konfederacja Korony Polskiej – popiera ją 15,7 proc. mężczyzn i tylko 3 proc. kobiet.
SC/polsatnews.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763783-jest-nowy-sondaz-rzadzacy-nie-poczuja-sie-po-nim-lepiej
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