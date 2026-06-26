Prezydent Karol Nawrocki niezmiennie znajduje się na szczycie rankingu zaufania. Na dodatek zanotował historyczny, najwyższy wynik. Z kolei bardzo dużo powodów do niepokoju ma Rafał Trzaskowski, któremu nie ufa aż 60.7 proc. Polaków.
Według najnowszego sondażu (w czerwcu) IBRiS dla Onetu, prezydent Karol Nawrocki zanotował rekordowy wynik zaufania w historii (prześcignął o 0,4 proc. Szymona Hołownię w piku jego popularności). Głowa państwa uzyskała aż 54,8 proc. poparcia. Jest to olbrzymi skok w stosunku do poprzedniego badania sprzed miesiąca (o 8,4 proc.).
Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Radosław Sikorski, który cieszy się zaufaniem 42,6 proc. respondentów. Podium zamyka szef koalicji 13 grudnia Donald Tusk, któremu ufa 38,1 proc. badanych.
Czytaj także
Czwarte miejsce zajął Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 36 proc. zaufania. Kolejne miejsce należy do Mateusza Morawieckiego, któremu ufa 35,3 proc.
Polacy nie ufają Trzaskowskiemu
Ostatnie afery w Warszawie najwidoczniej mocno nadszarpnęły zaufanie Polaków do Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał zaledwie 32,5 proc. pozytywnych reakcji. Jeszcze ciekawiej się robi, gdy spojrzymy na to, ile osób nie ufa prezydentowi Warszawy, jest ich aż 60,7 proc.!
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-21 czerwca 2026 roku, metodą CATI na próbie 1,1 tys. pełnoletnich Polaków.
xyz/Onet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763532-nawrocki-pobil-rekord-trzaskowskiemu-nie-ufa-ponad-60-proc
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.