Dlaczego lekarze milczeli ws. Kacprzyka? Mrożące ustalenia NIL!

„Na pewno cały system, który sprawił, że inni lekarze, którzy to widzieli, również bali się odezwać i nie zgłaszali Naczelnej Izbie Lekarskiej ani Okręgowym Izbom Lekarskim żadnych zarzutów pod adresem tej sytuacji. System głęboko dysfunkcyjny, ale będziemy również wyjaśnić, dlaczego tak się działo” - powiedział prezes NIL Łukasz Jankowski podczas konferencji prasowej, odnosząc się do milczenia ws. Dawida Kacprzyka.
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski zapowiedział, że jest przygotowywany wniosek o zawieszenie Dawida Kacprzyka po wstrząsającym wywiadzie dr. Emila Jędrzejewskiego, wskazując na „wielopoziomową patologię”, potwierdzane przez innych lekarzy zarzuty i „zmowę milczenia, która miała chronić układ działający wokół Szpitala Południowego”.
Lekarze, którzy nie rozumieją, czym jest nasz zawód, powinni być z niego usunięci
— powiedział później na konferencji prasowej prezes Jankowski.
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„Dlaczego nie mówił o tym wcześniej?”
Środowisko związane z Koalicją Obywatelską podnosi „argument”, pytając, dlaczego sprawa wypłynęła dopiero teraz, skoro tyle osób o niej wiedziało.
Widziałem fragmenty, tego co mówił lekarz sygnalista. Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w poważnym sporze ze szpitalem, zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej?
— mówił np. Waldemar Żurek w rozmowie z RMF FM.
Również w sferze internetowej, zwolennicy KO hurtowo zadają to konkretne pytanie, które ma uderzyć w Jędrzejewskiego.
„Obawiali się o pracę”
Odpowiedzi na to pytanie udzielił sam prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
Nie mieści się w głowie, że niedoświadczony lekarz na początku swojej drogi zawodowej pracuje na SOR - w najtrudniejszym miejscu do pracy, że nie korzysta ze wsparcia starszych kolegów na tyle, na ile to jest potrzebne. Słyszymy, że sam próbował intubacji, czy nie prosił anestezjologa o wsparcie. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Znam lekarzy polskich, niemal 100 proc. z nas w takich sytuacjach dba o dobro chorego, prosi o konsultacje. Pytamy, jeżeli nie wiemy. Tutaj nie wiem: ego, buta, arogancja, będziemy to wyjaśniać.Na pewno cały system, który sprawił, że inni lekarze, którzy to widzieli, również bali się odezwać i nie zgłaszali Naczelnej Izbie Lekarskiej ani Okręgowym Izbom Lekarskim żadnych zarzutów pod adresem tej sytuacji. System głęboko dysfunkcyjny, ale będziemy również wyjaśnić, dlaczego tak się działo
— powiedział prezes Łukasz Jankowski.
Dzisiaj po rozmowach z lekarzami słyszymy, że obawiali się o pracę. Że widzieli przykład kogoś, kto stanął przeciwko systemowi, został zwolniony. Nie chcieli podzielić tego losu. Jednak od lekarzy, osób z wyższym wykształceniem, które mają za zadanie dbać o dobro pacjenta, wymagamy i apelujemy do naszych kolegów: jeżeli widzicie gdzieś, że zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów, zgłaszajcie to nam, organom. Macie taki obowiązek, tak naprawdę również moralny
— dodał.
Mamy informacje już, choć chcą rozmawiać anonimowo, od lekarzy ze Szpitala Południowego, że rzeczywiście byli świadkami pewnych nadużyć. Gremialnie pojawia się informacja o niedostatecznych kompetencjach koordynatora i wykonywaniu przez niego procedur, których wykonywać nie powinien. Ten zarzut potwierdza się w kolejnych rozmowach z lekarzami, więc ten zarzut traktujemy absolutnie jako poważny
— powiedział prezes Jankowski.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763408-dlaczego-lekarze-milczeli-ws-kacprzyka-mrozace-ustalenia-nil
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