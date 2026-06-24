Tusk już przegrał wybory? "Złośliwy" Miller wbił ostrą szpilę

„Za to zapłaci niewątpliwie Tusk. Chyba, że poprowadzi kampanię wyborczą pod hasłem: ‘Walczymy ze wszystkimi patologiami Platformy Obywatelskiej’. Widać, że to wszystko mu się pruje. Donald Tusk rozwiązał PO w Krakowie, może też czas na Warszawę” - powiedział Leszek Miller w Radiu ZET odnosząc się do skandalu z udziałem lekarza Dawida Kacprzyka (do niedawna związanego z Koalicją Obywatelską).
Były premier Leszek Miller był gościem Bogdana Rymanowskiego w Radiu ZET. Jednym z tematów rozmowy był oczywiście skandal Koalicji Obywatelskiej związany ze Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem, który znajduje się w coraz gorszej sytuacji.
Zakładam, że przypadek ze Szpitala Południowego nie jest wyjątkiem, a takie praktyki są w wielu miastach i wielu szpitalach
— powiedział Miller.
„Walczymy ze wszystkimi patologiami PO”
Zdrowie, szczęście wynikające z tego jest najważniejsze i zawsze to będzie bardzo czuły punkt. To, że ludzie pana premiera Donalda Tuska nie zwrócili na to uwagi, wydawało im się, że wszystko można, za to zapłaci niewątpliwie Tusk. Chyba, że poprowadzi kampanię wyborczą pod hasłem: „Walczymy ze wszystkimi patologiami Platformy Obywatelskiej”. Widać, że to wszystko mu się pruje. Donald Tusk rozwiązał PO w Krakowie, może też czas na Warszawę
— dodał.
Złośliwy pan jest
— odparł Bogdan Rymanowski.
Były premier uśmiechnął się nieznacznie i wzruszył ramionami.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763403-tusk-juz-przegral-wybory-zlosliwy-miller-wbil-ostra-szpile
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.