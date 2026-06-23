To już nie jest kryzys, który można przeczekać. Afera wokół Szpitala Południowego coraz mocniej uderza w samo serce obozu Donalda Tuska i jego dwóch ważnych ludzi, a politycy Koalicji Obywatelskiej otwarcie mówią o scenariuszach, które jeszcze niedawno wydawały się niewyobrażalne. „W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby po tym wszystkim Kierownik rozwiązał warszawskie struktury” - mówi Interii człowiek z otoczenia prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Tusk wkroczy więc do akcji?
Potężna afera Koalicji Obywatelskiej
Formacja Donalda Tuska zmaga się właśnie z potężnym pożarem na swoim pokładzie. Wszystko za sprawą afery Warszawskiego Szpitala Południowego oraz lekarza-milionera, byłego już radnego KO Dawida Kacprzyka. Co więcej, kolejne ustalenia medialne nie pozwalają tej sprawie przycichnąć, o czym z pewnością marzy kierownictwo Koalicji Obywatelskiej. Wizerunkowo najbardziej obciążeni są dwaj ważni ludzie w obozie władzy - prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i szef MSWiA Marcin Kierwiński, lider stołecznych struktur partii.
Już sam fakt, że Lewica próbuje za wszelką cenę odciąć się od afery szpitalnej Koalicji Obywatelskiej i Rafała Trzaskowskiego (szefowa klubu parlamentarnego Anna Maria Żukowska poinformowała bowiem, że warszawskie struktury Lewicy nie zamierzają udzielić prezydentowi stolicy absolutorium) pokazuje pęknięcia w szerszej układance, bo na poziomie koalicji 13 grudnia.
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„Kierownik” wkroczy do akcji?
Jest potężny problem. Jakie więc nastroje panują w warszawskich strukturach KO? Ciekawe głosy z tego środowiska przedstawiła interia.pl. Takie, które jeszcze niedawno byłyby nie do pomyślenia.
W ogóle bym się nie zdziwił, gdyby po tym wszystkim Kierownik (tak w KO i rządzie nazywany jest Donald Tusk - przyp. red.) rozwiązał warszawskie struktury - wzrusza ramionami jeden z naszych rozmówców, człowiek z otoczenia prezydenta Trzaskowskiego.
Rafał się broni, wykonuje różne ruchy, ale jeśli spojrzymy na ostatnie dni, to jest coraz bardziej afera Rafała. Nie zdziwię się, jeżeli po wakacjach będzie wniosek o referendum w Warszawie
— czytamy.
Rozmówcy Interii z KO zwracają uwagę, że ostatnie dni przyniosły zmianę, ponieważ dużo więcej mówi się Trzaskowskim niż Kierwińskim, co skwitowano zdaniem: „Ładnie Rafał na samego siebie ukręcił bata”. Ale szef MSWiA nie może być jednak spokojny.
Po referendalnej klęsce Aleksandra Miszalskiego w Krakowie grillowanie prezydenta stolicy i jednego z najważniejszych ludzi Koalicji Obywatelskiej przez ponad rok, który pozostał do wyborów parlamentarnych, to scenariusz, którego Tusk za wszelką cenę chce uniknąć. Jak słyszymy, jeśli nie będzie innego wyjścia, sam wkroczy do stolicy, żeby zrobić porządek z warszawskimi strukturami partii
— pada także w tekście.
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Trzaskowski chce zrzucić winę na Kierwińskiego
Ostatnio na łamach portalu wPolityce.pl wskazywaliśmy, iż coraz więcej wskazuje na to, że Donaldowi Tuskowi nie uda się obronić Marcina Kierwińskiego przed konsekwencjami skandalu, do którego doszło w warszawskim Szpitalu Południowym.
Afera w Szpitalu Południowym to tylko wierzchołek góry lodowej. Kierwiński jest nadprezydentem Warszawy, decyduje o podziale stanowisk, wciska gdzie się da swoich stronników. Wyjdzie niestety jeszcze wiele podobnych spraw, to jest stajnia Augiasza
— mówił nam jeden z posłów KO, krytycznie oceniający sposób, w jaki jego partia rozgrywa komunikacyjnie kryzys wokół afery z lekarzem-milionerem i salonikiem VIP dla polityków związanych z Platformą w Szpitalu Południowym.
W internecie krążą plotki o przygotowywanych przez prorządowe media materiałach uderzających w Marcina Kierwińskiego. Ma to być ruch ze strony środowiska Rafała Trzaskowskiego, przerażonego konsekwencjami afery szpitalnej.
Rafał nie chce brać wszystkiego na siebie, zwłaszcza, że nie decydował o nominacjach a z tym całym Kacprzykiem ma znacznie mniej wspólnego, niż Kierwiński i jego ekipa. Będzie się bronił, podsuwał kąski obciążające Marcina
— słyszymy od polityka KO odsuniętego na margines własnej partii, który zna realia partii Donalda Tuska.
olnk/Interia.pl/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763361-trzaskowski-zatopiony-sensacyjne-wiesci-ze-srodka-platformy
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