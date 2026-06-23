Trzaskowski wszedł na grabie! Dostał trudne pytanie od Mentzena

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen / autor: Fratria
Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen / autor: Fratria

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stara się po wybuchu afery w podległym mu Szpitalu Południowym w jakiś sposób złagodzić tę bardzo niekorzystną dla Koalicji Obywatelskiej sprawę. Na X zapowiedział, że odpolitycznił Rady Nadzorcze medycznych spółek miejskich. Doczekał się jednak trudnego pytania od Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji.

W Radach Nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy. Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. Dziś dopięte zostały wszystkie formalności

— pochwalił się na X Rafał Trzaskowski. Warto podkreślił, że Trzaskowski jest prezydentem stolicy już drugą kadencję, a na odpolitycznienie spółek medycznych zdecydował się dopiero po wybuchu gigantycznej afery z lekarzem-milionerem z KO Dawidem Kacprzykiem i istniejącym w Szpitalu Południowym „saloniku VIP” dla polityków KO i ich rodzin.

To nie jest kwestia podważania czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji. To kwestia troski o zaufanie Warszawianek i Warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia

— dodał.

Propozycja Mentzena

W tej sytuacji Trzaskowski doczekał się celnej riposty ze strony Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji i prezesa Nowej Nadziei. W sprawie powstało faktycznie istotne pytanie - dlaczego Trzaskowski ograniczył się do odpolitycznienia jedynie podległych miastu spółek medycznych, a nie wszystkich?

To może pora na wywalenie polityków z rad nadzorczych i zarządów pozostałych miejskich spółek?

— zapytał Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji, lider Nowej Nadziei.

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tkwl/X

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Zespół wPolityce.pl

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