Trzaskowski wszedł na grabie! Dostał trudne pytanie od Mentzena

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski stara się po wybuchu afery w podległym mu Szpitalu Południowym w jakiś sposób złagodzić tę bardzo niekorzystną dla Koalicji Obywatelskiej sprawę. Na X zapowiedział, że odpolitycznił Rady Nadzorcze medycznych spółek miejskich. Doczekał się jednak trudnego pytania od Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji.
W Radach Nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy. Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. Dziś dopięte zostały wszystkie formalności
— pochwalił się na X Rafał Trzaskowski. Warto podkreślił, że Trzaskowski jest prezydentem stolicy już drugą kadencję, a na odpolitycznienie spółek medycznych zdecydował się dopiero po wybuchu gigantycznej afery z lekarzem-milionerem z KO Dawidem Kacprzykiem i istniejącym w Szpitalu Południowym „saloniku VIP” dla polityków KO i ich rodzin.
To nie jest kwestia podważania czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji. To kwestia troski o zaufanie Warszawianek i Warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia
— dodał.
Propozycja Mentzena
W tej sytuacji Trzaskowski doczekał się celnej riposty ze strony Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji i prezesa Nowej Nadziei. W sprawie powstało faktycznie istotne pytanie - dlaczego Trzaskowski ograniczył się do odpolitycznienia jedynie podległych miastu spółek medycznych, a nie wszystkich?
To może pora na wywalenie polityków z rad nadzorczych i zarządów pozostałych miejskich spółek?
— zapytał Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji, lider Nowej Nadziei.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763323-trzaskowski-wszedl-na-grabie-dostal-trudne-pytanie-od-mentzena
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