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Hit! Tak Trzaskowski chwalił się Szpitalem Południowym. "Jestem bardzo, bardzo dumny"

  • Polityka
  • opublikowano:
Tak Trzaskowski chwalił się Szpitalem Południowym / autor: PAP/Piotr Nowak
Tak Trzaskowski chwalił się Szpitalem Południowym / autor: PAP/Piotr Nowak

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nieudolnie stara się odcinać się od afery w Warszawskim Szpitalu Południowym, próbując zrzucać z siebie odpowiedzialność za nieprawidłowości, które miały miejsce w placówce. Warto jednak przypomnieć, że podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi (w których ostatecznie przegrał) kilkukrotnie chwalił się tą placówką.

Internauci przypomnieli, że Trzaskowski podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim na swoim kanale opowiadał, że Warszawski Szpital Południowy to jego największy powód do dumy.

Pytany był bowiem przez Krzysztofa Stanowskiego o to, która inwestycja jest jego ulubioną z tych, które mogą być jego wizytówkami.

Trudno powiedzieć, dlatego że jest wiele takich miejsc, które są dla mnie ważne. Ja jestem bardzo, bardzo dumny ze Szpitala Południowego

— zapewniał.

Gra Trzaskowskiego

Wcześniej internauci przypominali, że Trzaskowski chwalił się szpitalem także podczas debaty wyborczej podczas wymiany zdań z innym z kandydatów Sławomirem Mentzenem.

Trzaskowski od kilku dni plącze się w zeznaniach. Już kilkukrotnie przyłapywany był na kłamstwie m.in. na temat tego, czy docierały do niego informacje na temat nieprawidłowości w placówce.

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Adrian Siwek/X/Youtube

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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