Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nieudolnie stara się odcinać się od afery w Warszawskim Szpitalu Południowym, próbując zrzucać z siebie odpowiedzialność za nieprawidłowości, które miały miejsce w placówce. Warto jednak przypomnieć, że podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi (w których ostatecznie przegrał) kilkukrotnie chwalił się tą placówką.
Internauci przypomnieli, że Trzaskowski podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim na swoim kanale opowiadał, że Warszawski Szpital Południowy to jego największy powód do dumy.
Pytany był bowiem przez Krzysztofa Stanowskiego o to, która inwestycja jest jego ulubioną z tych, które mogą być jego wizytówkami.
Trudno powiedzieć, dlatego że jest wiele takich miejsc, które są dla mnie ważne. Ja jestem bardzo, bardzo dumny ze Szpitala Południowego
— zapewniał.
Gra Trzaskowskiego
Wcześniej internauci przypominali, że Trzaskowski chwalił się szpitalem także podczas debaty wyborczej podczas wymiany zdań z innym z kandydatów Sławomirem Mentzenem.
Trzaskowski od kilku dni plącze się w zeznaniach. Już kilkukrotnie przyłapywany był na kłamstwie m.in. na temat tego, czy docierały do niego informacje na temat nieprawidłowości w placówce.
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Adrian Siwek/X/Youtube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763124-hit-tak-trzaskowski-chwalil-sie-szpitalem-poludniowym
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