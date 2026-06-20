Burza w sieci! „Trzaskowski i Kierwiński powinni zniknąć”

Ujawnienie przez portal zero.pl kolejnych wstrząsających informacji nt. sytuacji w Warszawskim Szpitalu Południowym doprowadziło do poważnych emocji w sieci. Politycy i dziennikarze nie szczędzą mocnych słów Rafałowi Trzaskowskiemu i jego ekipie, którzy pozwalali, by w miejskiej placówce działy się takie rzeczy.
Jak ustalił portal zero.pl, o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu Rafał Trzaskowski miał wiedzieć już od 19 lipca 2025 roku. Chodzi tu o sprawę Dawida Kacprzyka, który pomimo braku specjalizacji i małego doświadczenia, pełnił ważną funkcję.
Rafał Trzaskowski miał nawet zostać prywatnie poinformowany przez jednego z ordynatorów. Po ponad dwóch miesięcy od kontaktu wspomnianego lekarza z prezydentem miasta, ten pierwszy… stracił pracę.
Reakcja w sieci
Sprawa działania Rafała Trzaskowskiego wywołała burzę wśród użytkowników mediów społecznościowych.
Po tym tekście Rafał Trzaskowski i Marcin Kierwiński powinni zniknąć z polskiej polityki
— napisał Andrzej Śliwka.
Odmłodniałem tak z ćwierć wieku. W powietrzu tego lata unosić się będzie nastrój późnego SLD
— ironizuje Robert Winnicki.
Koniec. W normalnym państwie powinna być dymisja rządu
— twierdzi Patryk Jaki.
Czyli tak - rok temu ordynator chirurgii szpitala południowego poinformował Trzaskowskiego o nieprawidłowościach i sprawie Dawida Kacprzyka, po czym ZOSTAŁ ZWOLNIONY. Przecież to jest mafia
— pisze Adam Czarnecki.
BUM‼️ @trzaskowski_ wiedział, zwolnili ordynatora. DO DYMISJI NATYCHMIAST
— przekonuje Olga Semeniuk-Patkowska.
To nieprawda, że Trzaskowski i warszawska Platforma nic nie zrobili z Kacprzykiem i jego patologicznymi działaniami, gdy tylko się o nich dowiedzieli. Zrobili. Wyrzucili z pracy lekarza, który ich o tym informował!
— pisze Sławomir Mentzen.
Codziennie otrzymuje setki wiadomości o poważnych nieprawidłowościach od ordynatorów szpitali, które nadzoruje jako Prezydent Warszawy? Takich wiadomości się nie ignoruje. Ta wiadomość uruchomiła procedurę, w której postawiono na swojego, partyjnego działacza, a doświadczonego lekarza – zwolniono
— napisał Jerzy Kwaśniewski.
Dramat w trzech aktach: 1. Lekarz-sygnalista informuje Trzaskowskiego o patologiach na SOR w Szpitalu Południowym i działaności 28-latka z KO. 2. Zwalniają lekarza-sygnalistę. 28-latek w międzyczasie zarabia 1,6 mln zł i organizuje fast-track na SOR dla polityków KO. 3. Trzaskowski mówi, że o niczym nie wiedział.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763016-burza-w-sieci-trzaskowski-i-kierwinski-powinni-zniknac
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