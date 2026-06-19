Rok temu w kampanii prezydenckiej Sławomir Mentzen pił z Rafałem Trzaskowskim piwo, a dziś mówi, że lepszy od niego byłyby taboret. „Podobno w Warszawie wybory wygrałby nawet taboret, gdyby tylko wystawiła go Platforma” - tak lider Konfederacji zaczyna swój wpis w mediach społecznościowych.
To już nie jest jakaś tam kompromitacja, to polityczny upadek warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Afera z lekarzem-milionerem Dawidem Kacprzykiem, któremu nagle z rąk wypadła legitymacja KO coraz bardziej pogrąża politycznie partię Donalda Tuska. Na jaw wychodzą nowe fakty, a sprawa stołecznego Szpitala Południowego rozgrzała i zbulwersowała opinię publiczną.
Podczas kiedy polska służba zdrowia tonie w długach, a pacjenci czekają w niekończących się kolejkach, w będącym chlubą prezydenta Trzaskowskiego szpitalu działał „salonik” VIP dla polityków KO. Czy coś takiego mogą spokojnie znieść mieszkańcy Warszawy? Jaki los czeka go przy kolejnych wyborach samorząowych?
Wcześniej piwo, a teraz taboret?
Gest Sławomira Mentzena z maja 2025 r., który usiadł w swoim pubie przy jednym stoliku z Trzaskowskim, został bardzo źle odebrany w środowisku Konfederacji. Słychać było zarzuty o zdradzie, bo zwolennicy tej partii poparli w większości Karola Nawrockiego. Dziś jednak Mentzen szydzi z wiceszefa Koalicji Obywatelskiej i odbiera mu zdolność kandydowania w wyborach, bo nawet w Warszawie by już nie wygrał.
Podobno w Warszawie wybory wygrałby nawet taboret, gdyby tylko wystawiła go Platforma.
Wygląda na to, że dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby jednak zdecydowali się w końcu na ten taboret
— napisał w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen z Konfederacji.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763027-mentzen-szydzi-z-trzaskowskiego-i-ko-lepszy-bylby-taboret
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