Trzaskowski kłamał ws. szpitala! Dziennikarz wszystko wykazał

Prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski pogrążył się dziś całkowicie w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Trzaskowski zarzekał się na konferencji prasowej, iż nie miał wcześniej żadnych informacji o nieprawidłowościach wdziałaniu SOR-u w Szpitalu Południowym. Dziennikarz Kanału Zero Dawid Chęć wykazał, że prezydent Warszawy skłamał.
Sprawa lekarza-milionera i radnego KO z warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który w 2025 roku zarobił 1,6 mln zł z działalności medycznej, mimo młodego wieku (28 lat) i braku zrobionej specjalizacji, wywołała burzę. Sytuacja stała się jeszcze poważniejsza, gdy okazało się, że w Szpitalu Południowym powstała odrębna poczekalnia, zwana przez media „salonikiem VIP”, w którego to korzystali politycy KO i ich rodziny, mający specjalny, łatwiejszy dostęp do świadczeń w tej publicznej placówce medycznej. Szpital Południowy podlega miastu Warszawa, a zatem prezydentowi stolicy i wiceszefowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu. Od razu pojawiły się pytania, czy miał on wcześniej sygnały o nieprawidłowościach we wspomnianej placówce. Włodarz stolicy usłyszał tego typu pytanie także dziś na konferencji prasowej.
Chciałem jeszcze raz zapytać, czy na pewno, no może nie ścieżką formalną, ale nigdy nie słyszał pan o żadnych nieprawidłowościach? Może prywatnie, może w kuluarach, w Szpitalu Południowym
— takie pytanie zadał Trzaskowskiemu dziennikarz Kanału Zero Dawid Chęć.
Tak jak powiedziałem, do mnie nie dochodziły informacje o nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym. Natomiast do tego są, tak jak mówiłem, odpowiednie procedury, dlatego że tylko wtedy możemy mieć absolutną pewność, czy te procedury zostały zachowane, czy wpłynęły do nas jakiekolwiek zawiadomienia. Tak jak mówię, myśmy sprawdzali wczoraj do później godzin nocnych, czy takie zawiadomienie gdziekolwiek się pojawiło. Ja nie słyszałem o tego typu doniesieniach. Koncentruję się oczywiście na tych ścieżkach formalnych i też jeszcze raz apel do tych wszystkich z państwa - jeżeli są jakieś doniesienia, jeżeli są podejrzenia, że w ogóle prawo zostało naruszone, to wtedy oczywiście zgłoszenia do prokuratury
— odpowiedział Trzaskowski, nie wiedząc jeszcze zapewne, że niebawem pojawi się artykuł na portalu Zero.pl autorstwa red. Patryka Słowika i red. Jakuba Styczyńskiego, przeczący jego narracji.
Podważona wersja wiceszefa KO
Okazuje się, że były już ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym zawiadamiał Trzaskowskiego o nieprawidłowościach już czerwcu 2025 roku, a potem w lipcu.
Jeszcze w czerwcu poprosił o spotkanie w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Wiadomość wysłał mu przez komunikator internetowy. Mamy na to dowody. Trzaskowski odpowiedział, że ma dużo obowiązków i woli otrzymać informację na piśmie. 19 lipca 2025 r. ordynator przekazał prezydentowi miasta tę informację
— to kluczowy fragment portalu Zero.pl, z którego jasno wynika, iż Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, jednak nie wyciągnięto z tego żadnych konsekwencji.
„Odpisał Pan do tego lekarza”
Po opublikowaniu tekstu portalu Zero.pl Trzaskowski znów w żenujący sposób zaczął się tłumaczyć - rzekomo w natłoku wiadomości w komunikatorze internetowym „nie był w stanie” zapoznać się z informacją o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Sęk w tym, ze z artykułu portalu Zero.pl wynika jednak, że Trzaskowski reagował w pewien sposób w tej sprawie, chociażby odmawiając spotkania ordynatorowi chirurgii zawiadamiającemu o nieprawidłowościach.
Panie prezydencie Rafale Trzaskowski, odpisał Pan do tego lekarza. Nie był to jakiś anonimowy człowiek tylko lekarz pracujący w tym szpitalu. Właśnie dlatego zapytałem Pana czy może miał Pan jakieś informacje prywatnie a nie oficjalne zgłoszenie
— zwrócił się do Trzaskowskiego Dawid Chęć, podważając jego narrację.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763024-trzaskowski-klamal-ws-szpitala-dziennikarz-wszystko-wykazal
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