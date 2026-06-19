Portal Zero.pl ujawnił, że Rafał Trzaskowski już w lipcu 2025 roku był informowany o nieprawidłowościach w związku z działaniem Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym. Trzaskowski jednak te sygnały zignorował. W związku z tym poseł PiS Paweł Jabłoński złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy, polegającego na „niedopełnieniu obowiązków na szkodę interesu publicznego”.
Rafał Trzaskowski na platformie X w kuriozalny tłumaczył swoją reakcję na wiadomość od ordynatora chirurgii dotycząca nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji
— napisał Trzaskowski na X. Sęk w tym, że zgodnie z artykułem portalu Zero.pl, który w którym Patryk Słowik i Jakub Styczyński ujawnili ten temat, jednak Trzaskowski odpowiedział ordynatorowi, domagając się informacji o sprawie na piśmie. Otrzymał ją, ale już na nią nie odpowiedział. Zamiast tego ordynator chirurgii informujący o nieprawidłowościach został wyrzucony z pracy!
„Powinien podać się do dymisji i usłyszeć zarzuty”
Czy teraz Trzaskowski poniesie polityczną, a może karną odpowiedzialność za swoje zachowanie? Poseł PiS Paweł Jabłoński poinformował o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Trzaskowskiego.
Trzaskowski o wszystkim wiedział OD PRAWIE ROKU – i nie tylko nie zareagował, ale zwolnili z pracy człowieka, który alarmował o aferze w Szpitalu Południowym! Trzaskowski powinien podać się do dymisji i usłyszeć zarzuty z art. 231 k.k. (niedopełnienie obowiązków na szkodę interesu publicznego)
— napisał na platformie X Paweł Jabłoński. Warto podkreślić, że za wspomniane przez posła PiS przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
W kolejnym wpisie Jabłoński pokazał zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Trzaskowskiego, które ma wysłać pocztą.
Trochę szkoda, że biuro podawcze na Chocimskiej dziś już nieczynne. Cóż – trzeba będzie wysłać pocztą…
— podkreślił poseł PiS.
Czytaj także
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763020-trzaskowski-trafi-za-kratki-jest-zawiadomienie-do-prokuratury
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.