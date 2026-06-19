Premier Donald Tusk próbuje sprawiać wrażenie polityka, który panuje nad sytuacją związaną z aferą jego formacji w Warszawskim Szpitalu Południowym. Zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego o szybkie wyjaśnienie sprawy. Przy okazji Tusk próbował bagatelizować aferę, próbując przedstawiając ją jako… spór lekarzy.
Premier podczas wizyty w Brukseli zapytany przez dziennikarzy o sprawę Warszawskiego Szpitala Południowego powiedział, że dociera do niego „coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu” w tej placówce.
Mamy do czynienia nie tylko z aferą tego młodego lekarza. Jak wiecie, tutaj konsekwencje były dla niego przykre i bardzo szybkie, zanim dojdzie do konsekwencji o charakterze prawnym
— powiedział Tusk.
Lekarz nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej, zrzekł się mandatu radnego. Zwrócił część pieniędzy szpitalowi.
Będę też zwracał się do prokuratora generalnego, ze względu na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował ją i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie. Nieważne jest dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca, niezależnie od tego kogo to ma kosztować
— podkreślił premier.
Absurdalna teza
Szef rządu próbował też lekceważyć wymiar afery i przekonywał, że to nie tylko afera jego formacji, ale „jest też druga strona tego konfliktu”.
Coraz bardziej wydaje się dość oczywiste, że ta afera ma też źródło w konflikcie między dwoma lekarzami, szpitalem, a jednym z tych lekarzy, który dzisiaj informował o swojej sytuacji i swojej opinii w tej kwestii
— powiedział Tusk.
VIP SOR dla KO
Według portalu zero.pl lekarz Dawid Kacprzyk, jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
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as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763029-kogo-chca-na-to-nabrac-absurdalne-tezy-tuska-o-zrodlach-afery
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