Trzaskowski plącze się i miota. Słowik obala jego kłamstwo!

  • Polityka
  • opublikowano:
Trzaskowski się tłumaczy / autor: PAP/Piotr Nowak
Trzaskowski się tłumaczy / autor: PAP/Piotr Nowak

Kolejne pokrętne tłumaczenia Rafała Trzaskowskiego ws. afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym są demaskowane. Próby desperackiego ratowania swojego wizerunku przez warszawskiego włodarza nie zdają się na nic i nie wytrzymują konfrontacji z faktami.

Rafał Trzaskowski cały czas desperacko próbuje przekonać Polaków, że nie wiedział o patologiach w Warszawskim Szpitalu Południowym. Ciągle jest jednak przyłapywany na nieprawdzie. Mimo to nie odpuszcza.

Nieprawdą jest, że od 19 lipca 2025 r. wiedziałem o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym

— stwierdził Trzaskowski.

Fakt, że ktoś wysłał wiadomość na komunikatorze internetowym, w zalewie setek innych nieprzeczytanych wiadomości, nie jest równoznaczny z tym, że wiadomość została przeczytana przez adresata. Dlatego tak ważna jest droga formalna

— zapewniał.

Zaklęcia Trzaskowskiego

Wcześniej Trzaskowski przekonywał, że nie dochodziły do niego informacje o nieprawidłowościach na SOR. Problem polega na tym, że ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym zawiadamiał prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach już w czerwcu i lipcu 2025 roku. Trzaskowski przekonywał jednak, że wiadomości do niego nie docierały w komunikatorze internetowym z powodu „natłoku wiadomości”.

Czytaj także

Nic się nie zgadza

Ta narracja także się jednak sypie. Dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik, który ujawnił aferę wskazał bowiem, że Trzaskowski… odpowiadał na jedną z wiadomości.

Został poinformowany na swój prywatny WhatsApp, odczytał, na pierwszą wiadomość odpisał

— wskazał Słowik.

Ten sposób komunikacji wybrał Rafał Trzaskowski, poprosił o napisanie mu na WhatsAppie. No to dostał na WhatsAppie

— podkreślił.

Uwagę na to zwrócił także Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

Przecież Pan odpisał na wiadomość Ordynatora i napisał, żeby ten wysłał pismo

— napisał.

Czytaj także

as/X/Kanał Zero

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych