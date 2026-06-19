Trzaskowski plącze się i miota. Słowik obala jego kłamstwo!

Kolejne pokrętne tłumaczenia Rafała Trzaskowskiego ws. afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym są demaskowane. Próby desperackiego ratowania swojego wizerunku przez warszawskiego włodarza nie zdają się na nic i nie wytrzymują konfrontacji z faktami.
Rafał Trzaskowski cały czas desperacko próbuje przekonać Polaków, że nie wiedział o patologiach w Warszawskim Szpitalu Południowym. Ciągle jest jednak przyłapywany na nieprawdzie. Mimo to nie odpuszcza.
Nieprawdą jest, że od 19 lipca 2025 r. wiedziałem o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym
— stwierdził Trzaskowski.
Fakt, że ktoś wysłał wiadomość na komunikatorze internetowym, w zalewie setek innych nieprzeczytanych wiadomości, nie jest równoznaczny z tym, że wiadomość została przeczytana przez adresata. Dlatego tak ważna jest droga formalna
— zapewniał.
Zaklęcia Trzaskowskiego
Wcześniej Trzaskowski przekonywał, że nie dochodziły do niego informacje o nieprawidłowościach na SOR. Problem polega na tym, że ordynator chirurgii w Szpitalu Południowym zawiadamiał prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach już w czerwcu i lipcu 2025 roku. Trzaskowski przekonywał jednak, że wiadomości do niego nie docierały w komunikatorze internetowym z powodu „natłoku wiadomości”.
Nic się nie zgadza
Ta narracja także się jednak sypie. Dziennikarz Kanału Zero Patryk Słowik, który ujawnił aferę wskazał bowiem, że Trzaskowski… odpowiadał na jedną z wiadomości.
Został poinformowany na swój prywatny WhatsApp, odczytał, na pierwszą wiadomość odpisał
— wskazał Słowik.
Ten sposób komunikacji wybrał Rafał Trzaskowski, poprosił o napisanie mu na WhatsAppie. No to dostał na WhatsAppie
— podkreślił.
Uwagę na to zwrócił także Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Przecież Pan odpisał na wiadomość Ordynatora i napisał, żeby ten wysłał pismo
— napisał.
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as/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763034-trzaskowski-placze-sie-i-miota-slowik-obala-jego-klamstwo
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