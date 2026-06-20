Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko w rządzie i oddać stery władzy w warszawskich strukturach partii – mówią warszawscy politycy KO, z którymi rozmawialiśmy. W prorządowych mediach mają się w najbliższych dniach pojawić materiały uderzające w Kierwińskiego.
Coraz więcej wskazuje na to, że Donaldowi Tuskowi nie uda się obronić Marcina Kierwińskiego przed konsekwencjami skandalu, do którego doszło w warszawskim Szpitalu Południowym.
Stajnia Augiasza w Warszawie
Afera w Szpitalu Południowym to tylko wierzchołek góry lodowej. Kierwiński jest nadprezydentem Warszawy, decyduje o podziale stanowisk, wciska gdzie się da swoich stronników. Wyjdzie niestety jeszcze wiele podobnych spraw, to jest stajnia Augiasza
— mówi nam jeden z posłów KO, krytycznie oceniający sposób, w jaki jego partia rozgrywa komunikacyjnie kryzys wokół afery z lekarzem-milionerem i salonikiem VIP dla polityków związanych z Platformą w Szpitalu Południowym.
Plotki o uderzeniu w prorządowych mediach
W internecie krążą plotki o przygotowywanych przez prorządowe media materiałach uderzających w Marcina Kierwińskiego. Ma to być ruch ze strony środowiska Rafała Trzaskowskiego, przerażonego konsekwencjami afery szpitalnej.
Rafał nie chce brać wszystkiego na siebie, zwłaszcza, że nie decydował o nominacjach a z tym całym Kacprzykiem ma znacznie mniej wspólnego, niż Kierwiński i jego ekipa. Będzie się bronił, podsuwał kąski obciążające Marcina
— słyszymy od polityka KO odsuniętego na margines własnej partii, który zna realia partii Donalda Tuska.
Opozycja domaga się dymisji Kierwińskiego
Dymisji Marcina Kierwińskiego domaga się prawicowa opozycja a także partia Razem. Jej szef, Adrian Zandberg, wprost wskazuje, że władze w Warszawie sprawuje faktycznie Marcin Kierwiński a Rafał Trzaskowski jest tylko jej medialną twarzą.
Według doniesień medialnych obaj panowie mieli wiedzieć o sytuacji w Szpitalu Południowym, gdzie polityk KO Dawid Kacprzyk – mimo braku uprawnień – zarządzał SOR. Kacprzyk zarobił w 2025 roku w publicznych placówkach ochrony zdrowia 1,6 miliona złotych. Część z tych pieniędzy już oddał. Zrezygnował też z członkostwa w partii i stracił pracę w szpitalu.
W warszawskiej placówce trwają kontrole, skandal ma także wyjaśniać prokuratura.
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Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763117-trzaskowski-ma-zrzucic-wine-ws-szpitala-na-kierwinskiego
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