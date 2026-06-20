To już koniec Kierwińskiego? Szokujące ustalenia dziennikarza!

Afera ze Szpitalem Południowym zatacza coraz szersze kręgi. Rafał Trzaskowski wpadł na kłamstwie w tej sprawie, mówiąc, że o niczym nie wiedział. Dziennikarz śledczy TV Republiki Piotr Nisztor podzielił się ciekawymi informacjami, które dotyczą szefa MSWiA i lidera warszawskich struktur KO Marcina Kierwińskiego. Według jego doniesień, Kierwiński miał być informowany o patologii w placówce medycznej, ale sprawę „zamieciono pod dywan, a lekarz wyleciał z pracy”.
Afera ze Szpitalem Południowym nie zwalnia, a wręcz nabiera tempa. Kamyki, które poruszyły istną lawinę poruszyły się za sprawą portalu Zero, który co pewien czas odsłania kolejne kulisy gigantycznej afery Koalicji Obywatelskiej.
Wydaje się, że kariera polityczna Rafała Trzaskowskiego jest skończona, po tym, jak prezydent Warszawy posłużył się nieprawdą w kwestii wiedzy na temat tej olbrzymiej patologii.
Jak ustalił portal Zero.pl, o nieprawidłowościach w stołecznym szpitalu Rafał Trzaskowski miał wiedzieć już od 19 lipca 2025 roku. Chodzi tu o sprawę Dawida Kacprzyka, który pomimo braku specjalizacji i małego doświadczenia, pełnił ważną funkcję.
Rafał Trzaskowski miał nawet zostać prywatnie poinformowany przez jednego z ordynatorów. Po ponad dwóch miesięcy od kontaktu wspomnianego lekarza z prezydentem miasta, ten pierwszy… stracił pracę.
Kierwiński wiedział o patologiach
Równie ciekawie jest w przypadku szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego (tajemnicą poliszynela jest to, iż Kierwiński tak naprawdę zarządza w Warszawie, nie Trzaskowski).
Informacjami na jego temat podzielił się dziennikarz TV Republika Piotr Nisztor. Na antenie stacji pojawił się materiał, gdzie Nisztor rozmawiał z byłym lekarzem w Szpitalu Południowym.
W okresie maj-lipiec 2025 r. Marcin Kierwiński był informowany przez jednego z lekarzy o patologiach w Szpitalu Południowym, w tym działaniach Dawida Kacprzyka. Sprawę zamieciono pod dywan, a lekarz wyleciał z pracy
— czytamy we wpisie na portalu X.
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Na antenie TV Republika Nisztor zaznaczył, że placówka medyczna została powołana przez Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy sam się tym szczycił podczas kampanii prezydenckiej.
Oni wybudowali sobie szpital za nasze pieniądze, wybudowali szpital dla swoich ludzi i dla zaprzyjaźnionych ludzi, i dla lojalnych ludzi
— powiedział.
Od początku powinniśmy ujawnić punkt po punkcie, jak to się stało, że w Warszawie za nasze pieniądze zbudowano de facto szpital prywatny dla politycznych swoich kumpli
— dodał.
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xyz/wPolityce/TV Republika
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763105-to-juz-koniec-kierwinskiego-szokujace-ustalenia-dziennikarza
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