Lekarz z Warszawskiego Szpitala Południowego wskazuje, jakie nastroje panują w placówce po aferze Koalicji Obywatelskiej. „Czujemy się, jakby ktoś nas opluł. Ja czuję się opluta jak szmata wytarzana w rynsztoku. Ten szpital jest całym moim życiem” - podkreśla w rozmowie z „Faktem”.
Jeden z lekarzy znających kulisy afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Powiatowym, anonimowo ujawnia szokujące kulisy sprawy.
Ilość bagna i smrodu, które wylały się na całą Polskę, nas, lekarzy ze Szpitala Południowego, po prostu oburza i obraża. Czujemy się, jakby ktoś nas opluł. Ja czuję się opluta jak szmata wytarzana w rynsztoku. Ten szpital jest całym moim życiem
— stwierdza.
Zrzucanie odpowiedzialności
Zauważa, że chociaż grafiki dyżurów i faktury lekarzy zatwierdzała dr Agata Kusz-Rynkun, dyrektor ds. medycznych i członek zarządu, to za ustalanie wynagrodzenia Dawida Kacprzyka odpowiadała osobiście Anna Łukasik, prezes Szpitala Południowego.
Gdy z nami targuje się o 2 zł podwyżki, gówni…owi, który od półtora roku ma prawo wykonywania zawodu lekarza, daje stawkę sufitową, a teraz winę za jej decyzję co do wysokości pensji ma ponieść dr Kusz-Rynkun
— mówi w rozmowie z „Faktem”.
Dla mnie jako starego lekarza, wychowanego przez kadrę, która wiedziała, czym jest medycyna i sztuka lekarska, coś takiego jest po prostu oburzające. Nieszanowanie pielęgniarek, nieszanowanie lekarzy. Urzędnicy, którzy nie mają zielonego pojęcia i sprawdzają, czy na przykład nie gotujemy i nie jemy śniadań w miejscu pracy, czy tam nie sypiamy, a nie widzą takich pensji u pana Kacprzyka, fotografując się z nim, spacerując do Senatu, do Sejmu, do radia, na wybory
— podkreśla.
„Tak się kończy szczucie Tuska”
Sprawę komentuje w mediach społecznościowych Rafał Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości.
Pracownicy, lekarze Szpitala Południowego po tym, co zrobili Politycy PO: „Czujemy się, jakby ktoś nas opluł”. Tak się kończy szczucie Tuska i prorządowych mediów na pracowników służby zdrowia opowiadając, że to problem systemowy
— wskazuje.
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as/Fakt.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763100-lekarze-wsciekli-po-aferze-ko-czuje-sie-opluta-jak-szmata
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