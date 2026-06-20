Pawłowicz przepowiedziała Kacprzykowi upadek? Zaskakujące zdjęcie i ciekawa anegdota

  • Polityka
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Prof. Krystyna Pawłowicz (na zdj.) ujawnia informacje ws. Dawida Kacprzyka / autor: Fratria
Prof. Krystyna Pawłowicz (na zdj.) ujawnia informacje ws. Dawida Kacprzyka / autor: Fratria

Prof. Krystyna Pawłowicz ujawniła, jak w przeszłości poznała Dawida Kacprzyka. „Wiedziałam, że to nieuczciwy cwaniaczek. Lata temu, po mszy przed kościołem znienacka razem z podobnymi kolegami otoczyli mnie, a Dawidek zrobił mi zdjęcie mające mnie ośmieszyć” - napisała w serwisie X.

Internautka „ExplicitePL” zauważyła w mediach społecznościowych, że aferzysta z Koalicji Obywatelskiej, lekarz i radny Dawid Kacprzyk w przeszłości brał udział w hucpie pod domem prof. Krystyny Pawłowicz.

Młoda bandyterka”

Sprawę w mediach społecznościowych skomentowała sama profesor Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, która… udostępniła zdjęcie z Dawidem Kacprzakiem.

Że był pod moim domem, to tego nie wiedziałam. Ale od lat wiedziałam, że to nieuczciwy cwaniaczek. Lata temu, po mszy przed kościołem znienacka razem z podobnymi kolegami otoczyli mnie, a Dawidek zrobił mi zdjęcie mające mnie ośmieszyć. Ulotką ze Schetyną

— wskazała.

Powiedziałam im wtedy, jak sami napisali potem - „już po was”. Autorytet Schetyny im nie starczał, więc musieli podeprzeć się mną

— podkreśliła.

Ale przepowiednia, jak widzę działa… Jest już po jednym z nich, po Dawidku… Ten za mną chyba też czeka na swoją kolej… Młoda bandyterka PO

— oceniła.

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as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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