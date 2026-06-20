Niezależnie od konsekwencji prawnych nadzorujący warszawski Szpital Południowy politycy-samorządowcy z Koalicji Obywatelskiej powinni ponieść także odpowiedzialność polityczną. Senator PiS Stanisław Karczewski przypomina w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że Rafał Trzaskowski jest jednocześnie wiceszefem Koalicji Obywatelskiej. „Ta afera jest o wiele większa niż afera taśm z restauracji ‘Sowa i Przyjaciele’ z 2014 r. Ogromna arogancja i bezczelność polityczna, bo to wszystko jest robione na bazie polityki. Oczekuję także decyzji politycznych, rozwiązania struktur KO w Warszawie” - mówi z naciskiem Karczewski, którego - jako lekarza - ta afera w sposób szczególny porusza.
Ordynator oddziału chirurgicznego w warszawskim Szpitalu Południowym informował Trzaskowskiego o nadużyciach już w ubiegłym roku. Niestety prezydent stolicy tę informację zbagatelizował i dopiero teraz się obudził.
W mojej ocenie ta afera jest o wiele większa niż afera taśm z restauracji „Sowa i Przyjaciele” z 2014 r. Pokazuje niebywałe partyjniactwo, kolesiostwo, nepotyzm i na wyjątkowo bezczelnym i aroganckim poziomie, nie liczącym się zupełnie z opinią publiczną. Ta sytuacja jest godna absolutnego potępienia. Platforma Obywatelska, gdyby miała chociaż resztki honoru, doprowadziłaby do dymisji ministra Marcina Kierwińskiego i zrezygnowania przez niego z funkcji szefa struktur KO. Mało tego, przecież Rafał Trzaskowski jest wiceszefem Koalicji Obywatelskiej i poza oczywistą inną odpowiedzialnością ponosi także pełną odpowiedzialność polityczną
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl senator PiS Stanisław Karczewski.
Aleja milionerów KO
Karczewski domaga się rozwiązania struktur mazowieckich Koalicji Obywatelskiej, bo polityczne macki w aferze szpitalnej sięgają bardzo daleko.
Pamiętamy, że kiedy doszło do odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego to Tusk rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. W tej sytuacji moje pytanie brzmi: dlaczego Donald Tusk nie zmienia struktur w stolicy, w której mamy największy skandal w służbie zdrowia, z jakim mieliśmy w ogóle do tej pory do czynienia? Dowiadujemy się, że Rafał Trzaskowski, wiceszef KO od roku o wszystkim wiedział. Tusk powinien absolutnie dokonać zmian w ich partii, jeśli zachował jeszcze jakieś odruchy samozachowawcze, resztki honoru. Powinien tak, jak w Krakowie odwołać wszystkich tych hejterów, bo to nie są politycy, tylko hejterzy
— podkreśla nasz rozmówca. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przypomina, jak atakowano rząd Zjednoczonej Prawicy, by tylko dorwać się do władzy.
Pamiętamy panią Gajewską, która mówiła o największym pisowskim rządzie. Ustawiła krzesła i pokazywała ilu to jest ministrów i wiceministrów. A teraz nie policzyła i nie wie ilu jest ministrów i wiceministrów w rządzie Tuska, nic na ten temat nie mówi. Senator Wojciech Skurkiewicz wystąpił do szefa kancelarii premiera z pytaniem ilu jest dziś ministrów i wiceministrów i nie uzyskał konkretnej odpowiedzi. Pewnie nie mogą się ich wszystkich doliczyć. Pisali o alei milionerów i pokazywali prezesa Jarosława Kaczyńskiego, człowiek skromnego i wręcz ubogiego, który nigdy absolutnie nie zwracał uwagi na żadne pieniądze, na dorabianie się na polityce. To było wyjątkowo perfidne. A dziś widzimy młodego milionera z KO
— konkluduje ironicznie senator Karczewski.
To jest ogromny skandal. Człowiek, który zaraz po studiach i bez specjalizacji tak szybko się dorobił, że miał sobie kupić samochód Porsche, robił taką karierę dzięki przychylności w Platformie Obywatelskiej. To jest największy skandal w historii. Sprawę powinny wyjaśnić organy ścigania, sprawdzić każdy najmniejszy wątek jego powiązań, jego koneksji, jego znajomości
— dodaje.
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Niebywała arogancja obecnej władzy
Wręcz naturalnym krokiem powinno być w takiej sytuacji dokonanie rozliczeń politycznych, i wyczyszczenie KO z osób, dla który polityka miesza się z biznesem.
To jest ogromna arogancja i bezczelność polityczna, bo to wszystko jest robione na bazie polityki. Wszystko za przyzwoleniem politycznym i wszystko w wyniku działań politycznych. Kierwiński i wszyscy z warszawskiego KO do dymisji, podobnie jak w Krakowie. To jest według mniej o wiele większy skandal niż w Krakowie. Czekamy na decyzje polityczne Donalda Tuska. Jestem politykiem i oczekuję także decyzji politycznych, wyciągnięcia konsekwencji politycznych. Ludzie, z którymi się spotykam są oburzeni, zbulwersowani, nie dowierzają, że tak młody człowiek mógł tak bezczelnie, tak arogancko kraść, doić pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym tak bardzo brakuje przecież środków
— podsumowuje senator Stanisław Karczewski, którego - jako lekarza - te sprawy w sposób szczególny poruszają.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763017-karczewski-ta-afera-ko-jest-wieksza-niz-z-sowy-i-przyjaciele
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