Szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej nie czuje się politycznie odpowiedzialny za działania partyjnych kolegów w stolicy. Chodzi o skandal w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie radny-lekarz z KO Dawid Kacprzyk - wystąpił z partii dopiero kilka dni temu - zarobił na dyżurach 1,6 mln zł nie mając specjalizacji. Szpital nadzorowany jest przez polityków samorządowych Koalicji Obywatelskiej. „To nie Koalicja Obywatelska odpowiada za obsadę, czy grafik dyżurów lekarzy” - stwierdził na konfeerncji Kierwiński.
Szef MSWiA został zapytany na konferencji prasowej o aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Młody lekarz Dawid Kacprzak - do przedwczoraj w KO - nie mając specjalizacji zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł na dyżurach na SOR. Jednocześnie w czasie tych dyżurów miał być w innych miejscach, m.in. miał udzielać wywiadów w TVP w likwidacji. Przestraszony konsekwencjami karnymi od kilku dni koryguje rachunki i zwraca szpitalowi część wypłaconych na podstawie kontraktu pieniędzy, potwierdzając tym samym oszustwo. Na jaw wyszło także - jak podał Kanał Zero - że w Szpitalu Południowym zarządzanym i nadzorowanym przez ludzi z Koalicji obywatelskiej miał funkcjonować specjalny pokój, tzw. salonik VIP, z którego mieli korzystać działacze KO omijając kolejki zwykłych pacjentów.
Kiewiński umywa ręce
Minister Kierwiński, który jes t szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, idzie śladem wytyczonym wczoraj przez Donalda Tuska. W czasie wczorajszej konferencji premier stwierdził, że afery w warszawskim Szpitalu Południowym nie można łączyć z Koalicją Obywatelską, bo patologie wśród lekarzy zdarzają się w całej Polsce. Wykluczył także odwołanie Kierwińskiego z funkcji szefa warszawskich struktur partii.
Dziś Kierwiński mówił do dziennikarzy to samo. Nie czuje się politycznie odpowiedzialny za skandal z działaczami KO w Szpitalu Południowym.
Ja słucham tego, jak państwo bardzo chcecie udowodnić, że to jakakolwiek partia polityczna, w tym przypadku Koalicja Obywatelska odpowiada za obsadę, za grafik dyżurów czy obsady lekarzy. Nie, nie, to nie partia polityczna. Przynajmniej na pewno nie jest tak w Warszawie i nigdy nie będzie tak w Warszawie, jeżeli chodzi jako to partia polityczna
— powiedział minister Marcin Kierwiński.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762950-kierwinski-nie-czuje-sie-odpowiedzialny-za-skandal-w-szpitalu
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