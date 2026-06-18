Kwiatkowski z KO się podłożył. Dziękował Kacprzykowi za super pomoc

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Senator Kwiatkowski z KO bardzo wdzięczny Dawidowi Kacprzyckiemu za pomoc. / autor: Fratria/XEmptywords/CC BY-SA 4.0 Deed
Senator Kwiatkowski z KO bardzo wdzięczny Dawidowi Kacprzyckiemu za pomoc. / autor: Fratria/XEmptywords/CC BY-SA 4.0 Deed

Wszyscy zastanawiają się, którzy z polityków Koalicji Obywatelskiej korzystali z pomocy lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Kto rozsiadał się na sofach szpitalnego pokoiku dla VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. Internauta Mateusz Rogala opublikował w sieci bardzo wymowny wpis, o którym senator Krzysztof Kwiatkowski chciałby dziś pewnie zapomnieć.

Kto korzystał z Saloniku VIP w szpitalu Południowym w Warszawie? Prawo i Sprawiedliwość domaga się od polityków Koalicji Obywatelskiej, aby się ujawnili i przyznali, kto z nich trafił po skrzydła lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Jak bardzo rozsiadł się na kanapach w saloniku VIP. Na razie nikt się nie przyznał, choć pewnych śladów w sieci nie brakuje. Mateusz Rogala przypomniał w sieci wpis senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego, który wylewnie dziękował Kacprzykowi - do przedwczoraj polityka KO - za udzieloną pomoc.

Następny?

— napisał w mediach społecznościowych Mateusz Rogala, który dołączył screen wpisu senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Dawidzie dziękuję za pracę społeczną w Nowej Generacji i dziękuję że kiedy nagle wylądowałem w szpitalu pokazałeś jakim dobrym i empatycznym jesteś lekarzem

— napisał w lutym w mediach społecznościowych polityk Koalicji Obywatelskiej i były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Czytaj także

Coraz szersze kręgi

W sieci posypały się komentarze wraz z pytaniami. Zwykli pacjenci chcą wiedzieć, kto z obozu rządzącego i od jakiego czasu korzystał z saloniku VIP warszawskim Szpitalu Południowym.

Czy jest ktoś z KO kto nie był w salce VIP na SORze? Zgłaszajcie się kto nie był.

— napisał w mediach społecznościowych poseł Maciej Wąsik z PiS.

Nie, to nie fake, to prawdziwy wpis senatora Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej. I potem niech ktoś powie, że politycy KO nic nie wiedzieli o usługach VIP, jakie świadczył dla nich radny Kacprzyk:

— to komentarz Wojciech Machulskiego z Konfederacji.

Oj.

— Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

Na pewno się nie znają

— napisała na X Karolina W. vel Sol.

No empatia bije od Dawida na całego:)

— skomentował na X internauta Michał Knapik.

Kwiatkowski? To będzie recydywa?

— pisze w sieci B. Jadwiga Łukaszewicz.

Kwiatuś, szef NIK, człowiek nieposzlakowany i elokwentny. Umie się znaleźć w każdej sytuacji. Taka sytuacja

— czytamy na X w profilu „To Verinar”.

Coraz szersze kręgi afery!

— skoemntowała w sieci internautka „ewa”.

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych