Wszyscy zastanawiają się, którzy z polityków Koalicji Obywatelskiej korzystali z pomocy lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Kto rozsiadał się na sofach szpitalnego pokoiku dla VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. Internauta Mateusz Rogala opublikował w sieci bardzo wymowny wpis, o którym senator Krzysztof Kwiatkowski chciałby dziś pewnie zapomnieć.
Kto korzystał z Saloniku VIP w szpitalu Południowym w Warszawie? Prawo i Sprawiedliwość domaga się od polityków Koalicji Obywatelskiej, aby się ujawnili i przyznali, kto z nich trafił po skrzydła lekarza-milionera Dawida Kacprzyka. Jak bardzo rozsiadł się na kanapach w saloniku VIP. Na razie nikt się nie przyznał, choć pewnych śladów w sieci nie brakuje. Mateusz Rogala przypomniał w sieci wpis senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego, który wylewnie dziękował Kacprzykowi - do przedwczoraj polityka KO - za udzieloną pomoc.
Następny?
— napisał w mediach społecznościowych Mateusz Rogala, który dołączył screen wpisu senatora KO Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Dawidzie dziękuję za pracę społeczną w Nowej Generacji i dziękuję że kiedy nagle wylądowałem w szpitalu pokazałeś jakim dobrym i empatycznym jesteś lekarzem
— napisał w lutym w mediach społecznościowych polityk Koalicji Obywatelskiej i były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
Coraz szersze kręgi
W sieci posypały się komentarze wraz z pytaniami. Zwykli pacjenci chcą wiedzieć, kto z obozu rządzącego i od jakiego czasu korzystał z saloniku VIP warszawskim Szpitalu Południowym.
Czy jest ktoś z KO kto nie był w salce VIP na SORze? Zgłaszajcie się kto nie był.
— napisał w mediach społecznościowych poseł Maciej Wąsik z PiS.
Nie, to nie fake, to prawdziwy wpis senatora Kwiatkowskiego z Koalicji Obywatelskiej. I potem niech ktoś powie, że politycy KO nic nie wiedzieli o usługach VIP, jakie świadczył dla nich radny Kacprzyk:
— to komentarz Wojciech Machulskiego z Konfederacji.
Oj.
— Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.
Na pewno się nie znają
— napisała na X Karolina W. vel Sol.
No empatia bije od Dawida na całego:)
— skomentował na X internauta Michał Knapik.
Kwiatkowski? To będzie recydywa?
— pisze w sieci B. Jadwiga Łukaszewicz.
Kwiatuś, szef NIK, człowiek nieposzlakowany i elokwentny. Umie się znaleźć w każdej sytuacji. Taka sytuacja
— czytamy na X w profilu „To Verinar”.
Coraz szersze kręgi afery!
— skoemntowała w sieci internautka „ewa”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762941-kwiatkowski-z-ko-sie-podlozyl-byl-w-szpitalnym-saloniku-vip
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