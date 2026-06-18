Polska służba zdrowia tonie w gigantycznych długach, pacjenci są wyrzucani z kolejek, ograniczane są badania ratujące życie, a rządząca elita urządza sobie prywatne eldorado w warszawski Szpitalu Południowym. „Dzięki panu Kacprzykowi, który zarabiał 1,6 mln zł rocznie bez specjalizacji na stanowisku nieistniejącym, koordynatora szpitalnego, mieli salonik VIP z telewizorem, fast truck, kilkadziesiąt badań nawet w jednym czasie z bardzo krótkim oczekiwaniem” - powiedział dziś wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek, odnosząc się do afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Kandydat na premiera postawił publicznie pytanie: którzy z polityków KO korzystali z saloniku VIP i szybkiej ścieżki w szpitalu.
W ostatnich dniach głośna stała się sprawa lekarza-milionera Dawida Kacprzyka - jeszcze kilka dni polityka KO - który bez specjalizacji zarobił w 2025 r. na SOR 1,6 mln zł. Pracujący w warszawskim Szpitalu Południowym był jednocześnie radnym dzielnicy Ursus, wybranym z listy KO. Ponadto według doniesień portalu Zero, oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie pomagać politykom KO, działacze partii mieli być w nim przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Tymczasem służba zdrowia tonie w długach, a pacjentom ograniczy jest dostęp do badan diagnostycznych.
W NFZ brakuje w tym roku 20 miliardów złotych. Wszystko w czasie, kiedy szpitale nie dostają pieniędzy za wykonane zabiegi za ubiegły rok. Wszystko w czasie, kiedy wygania się z kolejek pacjentów na kolonoskopię, gastroskopię, tomograf, rezonans. Wczoraj byłem pod szpitalem garwolińskim, gdzie parę miesięcy temu mówiliśmy o tym, jak wygląda ta kwestia, jak są pacjenci przepisywani z badań z tego roku, z wiosny na koniec następnego roku
— mówił dziś stojąc przed Szpitalem Południowym wiceprezes PiS prof. Przemysław Czarnek.
Kto to był?
Kto zatem korzystał z Saloniku VIP w szpitalu Południowym w Warszawie? Przed wej sciem do szpitala ułożono czerwony dywan, po którym symbolicznie mieli do niego wchodzić politycy Koalicji Obywatelskiej.
To wszystko w czasie kiedy szpitale mimo, że mają wykonane zabiegi, to otrzymują informację od NFZU, że na przykład nie dostaną już nigdy 54 mln złotych, jak na przykład jeden ze wojewódzkich szpitali w województwie lubelskim, ale takich szpitali jest mnóstwo w całej w całej Polsce. A w tym samym czasie pan Kacprzyk, szef młodzieżówki Platformy Obywatelskiej bez specjalizacji 1,6 mln zł. Wczoraj obliczyliśmy, że za ten milion 600 tys. zł można było w szpitalu garwolińskim wykonać 2 tys. zabiegów diagnostycznych kolonoskopii. A w tym czasie ten pan tutaj tworzył salonik VIP z fast truckiem, z telewizorkiem, z pięknymi waruneczkami dla tych państwa, kogoś z tych państwa (wskazał na zdjęcia polityków KO - przyp. red.) według mediów oczywiście
— powiedział Przemysław Czarnek i postawił publiczne pytanie. Chciał poznać konkretne nazwiska polityków obozu rządzącego, którzy mieli być taktowani lepiej niż zwykli pacjenci.
Przed wejściem do Szpitala Południowego zadajemy dziś pytanie, kto? Czy Kidawa-Błońska, czy Szczerba, czy Tusk, czy Kierwiński, czy Lubnaue, czy Zielińska, czy Piekarska, Gajewska, Domański, Gronkiewicz-Walczy, Łoboda, a może wszyscy razem korzystali z tego salonika VIP w Szpitalu Południowym. Żądamy odpowiedzi na to pytanie. Żądają odpowiedzi miliony pacjentów w Polsce, którzy są przerażeni tym, co się dzieje w służbie zdrowia. I przerażenie ich rzeczywiście zaczęło się wzmacniać.(…)
— wymieniał nazwiska polityków obozu Donalda Tuska prof. Przemysław Czarnek.
Jeżeli to się działo w szpitalu południowym, to w ilu jeszcze szpitalach zarządzanych przez Platformę tego rodzaju skandaliczne rzeczy mają miejsce w sytuacji upadającej służby zdrowia
— oświadczył kandydat PiS na premiera.
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kola/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762937-czarnek-do-ko-kto-z-was-skorzystal-z-saloniku-vip-w-szpitalu
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