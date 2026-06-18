Nowa odsłona skandalu! "Wynoszono meble z saloniku VIP"

  • Polityka
  • opublikowano:
Ścianka z logiem KO w Sejmie oraz wpis Patryka Słowika z portalu X / autor: Fratria/X-Patryk Słowik
Ścianka z logiem KO w Sejmie oraz wpis Patryka Słowika z portalu X / autor: Fratria/X-Patryk Słowik

Wczoraj w Warszawskim Szpitalu Południowym wynoszono meble z saloniku VIP (I piętro, Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa), który nie istniał i nie istnieje” - napisał redaktor naczelny portalu Zero Patryk Słowik, odnosząc się do skandalicznej afery Koalicji Obywatelskiej.

W ostatnim czasie koalicja 13 grudnia przeżywa trudne chwile i musi mierzyć się z kolejnymi skandalami. Opinia publiczna jest cały czas zbulwersowana sprawą Szpitala Południowego w Warszawie, w którym (według doniesień kanału i portalu Zero) politycy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodziny mieli być traktowani w sposób szczególny.

Czytaj także

Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.

Politycy opozycji próbowali przeprowadzić kontrolę poselską, ale placówka nie pozwoliła na wgląd do dokumentów.

Zaplombowany” gabinet prezes Łukasik

Na miejscu pojawił się dziś Janusz Cieszyński, który poinformował o niebywałej sytuacji…

Gabinet prezes Anny Łukasik w Szpitalu Południowym zaplombowany. Niestety nie chcą nas z Anną Milczanowską wpuścić do VIP roomu…

— czytamy we wpisie byłego ministra cyfryzacji na portalu X.

Czytaj także

Meble z saloniku VIP”

Patryk Słowik z portalu Zero przekazał kolejne informacje o sprawie.

Wczoraj w Warszawskim Szpitalu Południowym wynoszono meble z saloniku VIP (I piętro, Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa), który nie istniał i nie istnieje

— napisał na portalu X.

Czytaj także

xyz/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych