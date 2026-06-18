Nowa odsłona skandalu! "Wynoszono meble z saloniku VIP"

„Wczoraj w Warszawskim Szpitalu Południowym wynoszono meble z saloniku VIP (I piętro, Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa), który nie istniał i nie istnieje” - napisał redaktor naczelny portalu Zero Patryk Słowik, odnosząc się do skandalicznej afery Koalicji Obywatelskiej.
W ostatnim czasie koalicja 13 grudnia przeżywa trudne chwile i musi mierzyć się z kolejnymi skandalami. Opinia publiczna jest cały czas zbulwersowana sprawą Szpitala Południowego w Warszawie, w którym (według doniesień kanału i portalu Zero) politycy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodziny mieli być traktowani w sposób szczególny.
Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.
Politycy opozycji próbowali przeprowadzić kontrolę poselską, ale placówka nie pozwoliła na wgląd do dokumentów.
„Zaplombowany” gabinet prezes Łukasik
Na miejscu pojawił się dziś Janusz Cieszyński, który poinformował o niebywałej sytuacji…
Gabinet prezes Anny Łukasik w Szpitalu Południowym zaplombowany. Niestety nie chcą nas z Anną Milczanowską wpuścić do VIP roomu…
— czytamy we wpisie byłego ministra cyfryzacji na portalu X.
„Meble z saloniku VIP”
Patryk Słowik z portalu Zero przekazał kolejne informacje o sprawie.
Wczoraj w Warszawskim Szpitalu Południowym wynoszono meble z saloniku VIP (I piętro, Warszawskie Centrum Chirurgii Kręgosłupa), który nie istniał i nie istnieje
— napisał na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762924-nowa-odslona-skandalu-wynoszono-meble-z-saloniku-vip
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