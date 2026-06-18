"Pożar" w... szpitalu! Prezes unika posłów? "Taśmy im. Rafała"

„Gabinet prezes Anny Łukasik w Szpitalu Południowym zaplombowany. Niestety nie chcą nas z Anną Milczanowską wpuścić do VIP roomu…” - poinformował były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński na portalu X.
Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej.
Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.
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Ciekawą sytuacją, która może wskazywać na pożar w szeregach koalicji 13 grudnia, podzielił się były minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widnieją „zaplombowane” drzwi, gdzie można przeczytać: „Gabinet prezesa Anny Łukasik. Zaplombowałam osobiście w dniu 17 czerwca 2026 r.”.
Gabinet prezes Anny Łukasik w Szpitalu Południowym zaplombowany. Niestety nie chcą nas z Anną Milczanowską wpuścić do VIP roomu…
— czytamy we wpisie Cieszyńskiego.
Szkoła Klejenia Taśmy im. Rafała
— podsumował europoseł PiS Piotr Müller.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762918-pozar-w-szpitalu-prezes-unika-poslow-tasmy-im-rafala
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