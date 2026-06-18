Dla polityków KO salonik VIP, a dla zwykłych pacjentów? Wstrząsająca historia ze Szpitala Południowego

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

„To historia o tym, że szpital to nie fabryka, a pacjent to nie towar, który można wystawić za drzwi. No chyba, że zna się lekarza z KO to jest inaczej” – pisze Jacek Ozdoba z PiS, opisując bulwersującą sytuację dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie.

Afera związana z kwestią saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej powoduje, że na światło dzienne wychodzą kolejne skandaliczne historie.

Jacek Ozdoba z PiS opisał sytuację, która miała mieć miejsce właśnie w szpitalu, którego SOR-em zarządzał radny Koalicji Obywatelskiej. Pacjentka miała zostać potraktowana w skandaliczny sposób.

Szokujące naruszenie godności pacjenta w Warszawskim Szpitalu Południowym W kwietniu 2026 roku pacjentka (wygrała proces) z szpitalem bo w pełni niezdolna do samodzielnego poruszania się została wypisana z SOR w samej koszuli nocnej i kapciach. Nie miała legitymacji partyjnej to została pozbawiona opieki. Została wsadzona na wózek i wywieziona przed budynek szpitala. Tam pozostawiono ją samą, bez opieki i nadzoru, na pobliskiej ławeczce

– czytamy we wpisie polityka PiS.

Decyzja sądu

Sprawa miała w końcu trafić do sądu, a pacjentka uzyskać odszkodowanie.

Sąd Okręgowy nie pozostawił na takim traktowaniu suchej nitki. W uzasadnieniu napisał wprost, że było to rażące naruszenie godności człowieka i mocno upokarzające. Podkreślił, że obowiązek poszanowania godności pacjenta oraz obowiązek humanitarnego postępowania nie wygasają automatycznie w chwili wypisu. Pacjentka wygrała sprawę i otrzymała 12 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta (w tym fundamentalnego – prawa do godności). Sąd potwierdził również błąd w rozpoznaniu, który spowodował dodatkowe cierpienie i konieczność dalszego leczenia prywatnego. To nie jest historia o „suchym przepisie”. To historia o tym, że szpital to nie fabryka, a pacjent to nie towar, który można wystawić za drzwi. No chyba, że zna się lekarza z KO to jest inaczej

– pisze Ozdoba.

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X/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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