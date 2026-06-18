„To historia o tym, że szpital to nie fabryka, a pacjent to nie towar, który można wystawić za drzwi. No chyba, że zna się lekarza z KO to jest inaczej” – pisze Jacek Ozdoba z PiS, opisując bulwersującą sytuację dotycząca Szpitala Południowego w Warszawie.
Afera związana z kwestią saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej powoduje, że na światło dzienne wychodzą kolejne skandaliczne historie.
Jacek Ozdoba z PiS opisał sytuację, która miała mieć miejsce właśnie w szpitalu, którego SOR-em zarządzał radny Koalicji Obywatelskiej. Pacjentka miała zostać potraktowana w skandaliczny sposób.
Szokujące naruszenie godności pacjenta w Warszawskim Szpitalu Południowym W kwietniu 2026 roku pacjentka (wygrała proces) z szpitalem bo w pełni niezdolna do samodzielnego poruszania się została wypisana z SOR w samej koszuli nocnej i kapciach. Nie miała legitymacji partyjnej to została pozbawiona opieki. Została wsadzona na wózek i wywieziona przed budynek szpitala. Tam pozostawiono ją samą, bez opieki i nadzoru, na pobliskiej ławeczce
– czytamy we wpisie polityka PiS.
Decyzja sądu
Sprawa miała w końcu trafić do sądu, a pacjentka uzyskać odszkodowanie.
Sąd Okręgowy nie pozostawił na takim traktowaniu suchej nitki. W uzasadnieniu napisał wprost, że było to rażące naruszenie godności człowieka i mocno upokarzające. Podkreślił, że obowiązek poszanowania godności pacjenta oraz obowiązek humanitarnego postępowania nie wygasają automatycznie w chwili wypisu. Pacjentka wygrała sprawę i otrzymała 12 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta (w tym fundamentalnego – prawa do godności). Sąd potwierdził również błąd w rozpoznaniu, który spowodował dodatkowe cierpienie i konieczność dalszego leczenia prywatnego. To nie jest historia o „suchym przepisie”. To historia o tym, że szpital to nie fabryka, a pacjent to nie towar, który można wystawić za drzwi. No chyba, że zna się lekarza z KO to jest inaczej
– pisze Ozdoba.
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X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762877-wstrzasajaca-historia-ze-szpitala-poludniowego
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